Αυτισμός: Αυτές οι πεπτικές διαταραχές είναι πιο συχνές στα παιδιά που είναι στο φάσμα

Ανάμεσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού έρχεται να προστεθεί ακόμα μια, επηρεάζοντας πολλές από τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Autism, αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν συχνότερα γαστρεντερικά προβλήματα σε σύγκριση με τα συνομήλικα νευροτυπικά παιδιά.

πεπτικές διαταραχές επιβαρύνουν περαιτέρω τον ύπνο, την επικοινωνία, την αισθητηριακή επεξεργασία και τη συμπεριφορά των παιδιών.



Επιπλέον, η έρευνα των ερευνητών από το του Ινστιτούτου MIND του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια συμπέρανε ότι αυτές οι στομαχικές και πεπτικές διαταραχές επιβαρύνουν περαιτέρω τον ύπνο, την επικοινωνία, την αισθητηριακή επεξεργασία και τη συμπεριφορά των παιδιών.