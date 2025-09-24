Αυτισμός: Αυτές οι πεπτικές διαταραχές είναι πιο συχνές στα παιδιά που είναι στο φάσμα
YGEIAMOU.GR
Αυτισμός Γαστρεντερικές διαταραχές Φάσμα αυτισμού

Αυτισμός: Αυτές οι πεπτικές διαταραχές είναι πιο συχνές στα παιδιά που είναι στο φάσμα

Εκτός από την αισθητηριακή ευαισθησία και τα ζητήματα επικοινωνίας, τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα ταλαιπωρούνται από ακόμα έναν «βραχνά» που επιβαρύνει όλα τα υπόλοιπα

Αυτισμός: Αυτές οι πεπτικές διαταραχές είναι πιο συχνές στα παιδιά που είναι στο φάσμα
Μαρία Κοτοπούλη

Ανάμεσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού έρχεται να προστεθεί ακόμα μια, επηρεάζοντας πολλές από τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Autism, αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν συχνότερα γαστρεντερικά προβλήματα σε σύγκριση με τα συνομήλικα νευροτυπικά παιδιά.

Επιπλέον, η έρευνα των ερευνητών από το του Ινστιτούτου MIND του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια συμπέρανε ότι αυτές οι στομαχικές και πεπτικές διαταραχές επιβαρύνουν περαιτέρω τον ύπνο, την επικοινωνία, την αισθητηριακή επεξεργασία και τη συμπεριφορά των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης