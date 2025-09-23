Aυτισμός: Γιατί οι ισχυρισμοί του Τραμπ είναι επικίνδυνοι – Μια καθηγήτρια απαντά

*Το άρθρο υπογράφει η Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Μονάδας Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων.Παρότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε ότι «δεν είναι γιατρός, αλλά καταθέτει τη γνώμη του» για την αιτία του Αυτισμού, δηλώσεις από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τα εμβόλια, την παρακεταμόλη και άλλα ως αιτιολογικούς παράγοντες για την ανάπτυξη διαταραχής στο φάσμα του αυτισμού πυροδοτούν ατεκμηρίωτες θεωρίες και πεποιθήσεις που μπορεί να υποβόσκουν στη σκέψη ανθρώπων στην κοινότητα, προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια στους γονείς και στις οικογένειες. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να παρουσιαστούν τα επιστημονικά δεδομένα για την ανάπτυξη της Διαταραχής στο Φάσμα του Αυτισμού, μιας σύνθετης νευροαναπτυξιακής διαταραχής με δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και περιορισμένα ενδιαφέροντα. Η εικόνα και η βαρύτητα του αυτισμού ποικίλουν πολύ και γι’ αυτό μιλάμε για «φάσμα» εκδηλώσεων.Αν και κλινικά και αιτιολογικά ετερογενής, η ΔΦΑ είναι σε μεγάλο βαθμό γενετικής αιτιολογίας όπως αποδεικνύεται από μελέτες οικογενειών που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΔΦΑ στα αδέλφια των ατόμων με αυτισμό και από μελέτες διδύμων που τεκμηριώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας για τους μονοζυγωτικούς διδύμους σε σχέση με τους διζυγωτικούς. Οι εκτιμήσεις κληρονομικότητας στον αυτισμό κυμαίνονται από 60% έως 90%, σύμφωνα με μετα-αναλύσεις μελετών διδύμων παιδιών.Διαβάστε περισσότερα στο