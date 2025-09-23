Πόσο γρήγορα γερνάει ο εγκέφαλός μας; Τα δίδυμα έχουν την απάντηση
Νέα έρευνα των ψυχολόγων του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια δείχνει ότι τα επιγενετικά ρολόγια μπορούν να προβλέψουν την εξασθένιση των γνωστικών ικανοτήτων, με επιρροή από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση
Η γήρανση δεν καθορίζεται μόνο από τον χρόνο, αλλά και από βιολογικές διεργασίες που μπορούν να καταγραφούν με ειδικά εργαλεία. Μία νέα μελέτη από τους ψυχολόγους του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια εξετάζει πώς η ταχύτητα βιολογικής γήρανσης συνδέεται με την εξασθένιση της μνήμης και των γνωστικών δεξιοτήτων στη μέση ηλικία, χρησιμοποιώντας ταυτόσημα δίδυμα για να περιορίσει την επίδραση των γενετικών παραγόντων.
Η Sophie Bell, διδακτορική φοιτήτρια Ψυχολογίας και ο Καθηγητής Ψυχολογίας Eric Turkheimer, δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Aging. «Οι αλλαγές στην επιγενετική λειτουργία των γονιδίων μάς επιτρέπουν να βλέπουμε τη βιολογική γήρανση – τι συμβαίνει δηλαδή στο σώμα μας πέρα από τα χρόνια που έχουν περάσει» εξηγεί η Bell. Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο ειδικούς επιγενετικούς δείκτες – GrimAge και PhenoAge – που δείχνουν πόσο γρήγορα γερνάει το σώμα μας σε σχέση με την ηλικία μας και μπορούν να προβλέψουν κινδύνους για την υγεία και τις γνωστικές ικανότητες. Σε αυτή την περίπτωση οι δύο συγκεκριμένοι δείκτες αποδείχθηκαν αξιόπιστοι στην πρόβλεψη της μείωσης των γνωστικών λειτουργιών.
