Aυτισμός, παρακεταμόλη και φυλλικό οξύ: Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα
«Νομίζω ότι βρήκαμε μια απάντηση για τον αυτισμό» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλοντας σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την παρακεταμόλη και τα επίπεδα φυλλικού οξέος στην εγκυμοσύνη - Οι ειδικοί παραθέτουν τα επιστημονικά στοιχεία
Στην κηδεία του Charlie Kirk την Κυριακή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε δήλωση για μια επικείμενη ανακοίνωση που αφορά το φάσμα του αυτισμού, την οποία σκοπεύει να κάνει από το Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα.
«Νομίζω ότι θα το βρείτε εκπληκτικό», είπε. «Νομίζω ότι βρήκαμε μια απάντηση για τον αυτισμό» συμπλήρωσε. Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι θα ανακοινώσει, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι «θα είναι μία από τις πιο σημαντικές συνεντεύξεις Τύπου που έχω κάνει ποτέ και ανυπομονώ πολύ γι’ αυτή».
