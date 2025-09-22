Aυτισμός, παρακεταμόλη και φυλλικό οξύ: Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα

«Νομίζω ότι βρήκαμε μια απάντηση για τον αυτισμό» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλοντας σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την παρακεταμόλη και τα επίπεδα φυλλικού οξέος στην εγκυμοσύνη - Οι ειδικοί παραθέτουν τα επιστημονικά στοιχεία