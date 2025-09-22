Χάρης Δημοσθενόπουλος: «Το σώμα μας ό,τι υπερπροσλαμβάνει και ‘περισσεύει’ το μετατρέπει σε λίπος»

Για την υγιεινή διατροφή και τη μεγάλη ζέση με την οποία εντάσσουμε πλήθος «υγιεινών» τροφίμων στο καθημερινό μας διαιτολόγιο μιλάει στο ygeiamou ο κύριος Χάρης Δημοσθενόπουλος Κλινικός Διαιτολόγος-Βιολόγος