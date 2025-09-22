Χάρης Δημοσθενόπουλος: «Το σώμα μας ό,τι υπερπροσλαμβάνει και ‘περισσεύει’ το μετατρέπει σε λίπος»
YGEIAMOU.GR
Αβοκάντο Ισχυρισμοί υγείας Μπάρες δημητριακών Φρουτοχυμοί

Χάρης Δημοσθενόπουλος: «Το σώμα μας ό,τι υπερπροσλαμβάνει και ‘περισσεύει’ το μετατρέπει σε λίπος»

Για την υγιεινή διατροφή και τη μεγάλη ζέση με την οποία εντάσσουμε πλήθος «υγιεινών» τροφίμων στο καθημερινό μας διαιτολόγιο μιλάει στο ygeiamou ο κύριος Χάρης Δημοσθενόπουλος Κλινικός Διαιτολόγος-Βιολόγος

Χάρης Δημοσθενόπουλος: «Το σώμα μας ό,τι υπερπροσλαμβάνει και ‘περισσεύει’ το μετατρέπει σε λίπος»
Νίκη Ψάλτη
Για τη μεγάλη μας προθυμία να καταναλώσουμε αναρίθμητα «υγιεινά» τρόφιμα μιλάει στο ygeiamou ο κύριος Χάρης Δημοσθενόπουλος Κλινικός Διαιτολόγος-Βιολόγος, Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για τα Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.), μέλος του IDF Europe.

Από τη μανία με το αβοκάντο σε σαλάτες, τοστ, ομελέτες… μέχρι τα γλυκά χωρίς ζάχαρη, τα δημοφιλή overnight oats – ή αλλιώς τη βρόμη που μουλιάζει όλο το βράδυ- τους χυμούς και του κάθε λογής σπόρους, η λίστα με τα υγιεινά τρόφιμα και τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες είναι πολύ μεγάλη και διαρκώς μακραίνει.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νίκη Ψάλτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης