Η χρήση κάνναβης τετραπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη – Έρευνα αποκαλύπτει

Η κάνναβη έχει τεθεί υπό το μικροσκόπιο τα τελευταία χρόνια για την αξιοποίησή της στην φαρμακολογία, με την χρήση της παράλληλα να αυξάνεται παγκοσμίως σημειώνοντας περίπου 219 εκατομμύρια χρήστες (το 4,3% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού) το 2021. Οι μακροπρόθεσμες, ωστόσο, επιπτώσεις στην υγεία και ειδικότερα στον μεταβολισμό παραμένουν άγνωστες, με μια νεότερη μελέτη να δίνει κάποια ενδεχόμενα.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes στη Βιέννη, η χρήση κάνναβης συνδέεται με σχεδόν τετραπλάσια αύξηση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη.Διαβάστε περισσότερα στο