Θρομβοπενική Πορφύρα Άνοσης Αρχής: Μία σιωπηλή αλλά αντιμετωπίσιμη αιματολογική διαταραχή

H Θρομβοπενική Πορφύρα Άνοσης Αρχής (Immune Thrombocytopenic Purpura) ή ITP αποτελεί μία σπάνια αιματολογική διαταραχή που συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας και έντονη κόπωση. Η διαταραχή οφείλεται στην καταστροφή των αιμοπεταλίων από τα αυτοαντισώματα, αλλά και στη σχετικά μειωμένη παραγωγή τους από τα μεγακαρυοκύτταρα.9,5 περίπου περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα.Πάνω από 750.000 άτομα παγκοσμίως υπολογίζεται ότι πάσχουν από ITP.Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 3,3 νέες διαγνώσεις ανά 100.000 άτομα.Για την ομαλή πήξη του αίματος, ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται 150.000 έως 450.000 αιμοπετάλια ανά κυβικό χιλιοστόμετρο αίματος. Όταν ο αριθμός πέσει κάτω από τις 150.000, μιλάμε για Θρομβοπενία, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις ITP, τα αιμοπετάλια μπορεί να μειωθούν σε λιγότερα από 10.000. Τα αιμοπετάλια, μικρά άχρωμα θραύσματα κυττάρων, είναι εκείνα που σχηματίζουν θρόμβους και σταματούν ή αποτρέπουν την αιμορραγία.Διαβάστε περισσότερα στο