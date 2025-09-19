Σχέσεις: 2 μικρές συμπεριφορές που ξεκλειδώνουν την ευτυχία στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί
Σχέσεις: 2 μικρές συμπεριφορές που ξεκλειδώνουν την ευτυχία στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει και αυτά μπορεί να είναι η... ραχοκοκαλιά μιας σχέσης. Ένας ψυχολόγος προτείνει δύο ανεπαίσθητες συμπεριφορές που βοηθούν μια σχέση να εξελιχθεί και να ευδοκιμήσει μέσα στο χρόνο, χωρίς να φθαρεί
Οι πιο μικρές και καθημερινές στιγμές στη ρουτίνα ενός ζευγαριού, ειδικά εάν είναι αρκετά χρόνια μαζί, είναι και αυτές που που αλλάζουν σιγά-σιγά τον συναισθηματικό τόνο και τις προσδοκίες μέσα σε μια σχέση.
Μπορεί να είναι ανεπαίσθητες, αλλά αποτελούν το πραγματικό σκελετό μιας σχέσης που επιτρέπει και στους δύο να εξερευνήσουν, να επεκταθούν και να εξελιχθούν, ακόμα και σε μια μακροχρόνια σχέση. Ο Δρ. Mark Travers, Ph.D., ψυχολόγος, αναλύει δύο τέτοιες συμπεριφορές που βοηθούν μια σχέση να εξελιχθεί και να ευδοκιμήσει μέσα στο χρόνο, χωρίς να φθαρεί.
Ρωτήστε, μην κάνετε υποθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα