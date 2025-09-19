Σχέσεις: 2 μικρές συμπεριφορές που ξεκλειδώνουν την ευτυχία στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί

Μπορεί να είναι ανεπαίσθητες, αλλά αποτελούν το πραγματικό σκελετό μιας σχέσης που επιτρέπει και στους δύο να εξερευνήσουν, να επεκταθούν και να εξελιχθούν, ακόμα και σε μια μακροχρόνια σχέση. Ο Δρ. Mark Travers, Ph.D., ψυχολόγος, αναλύει δύο τέτοιες συμπεριφορές που βοηθούν μια σχέση να εξελιχθεί και να ευδοκιμήσει μέσα στο χρόνο, χωρίς να φθαρεί.