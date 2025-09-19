Σχέσεις: 2 μικρές συμπεριφορές που ξεκλειδώνουν την ευτυχία στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί
Σχέσεις: 2 μικρές συμπεριφορές που ξεκλειδώνουν την ευτυχία στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει και αυτά μπορεί να είναι η... ραχοκοκαλιά μιας σχέσης. Ένας ψυχολόγος προτείνει δύο ανεπαίσθητες συμπεριφορές που βοηθούν μια σχέση να εξελιχθεί και να ευδοκιμήσει μέσα στο χρόνο, χωρίς να φθαρεί

Μαρία Κοτοπούλη

Οι πιο μικρές και καθημερινές στιγμές στη ρουτίνα ενός ζευγαριού, ειδικά εάν είναι αρκετά χρόνια μαζί, είναι και αυτές που που αλλάζουν σιγά-σιγά τον συναισθηματικό τόνο και τις προσδοκίες μέσα σε μια σχέση.

Μπορεί να είναι ανεπαίσθητες, αλλά αποτελούν το πραγματικό σκελετό μιας σχέσης που επιτρέπει και στους δύο να εξερευνήσουν, να επεκταθούν και να εξελιχθούν, ακόμα και σε μια μακροχρόνια σχέση. Ο Δρ. Mark Travers, Ph.D., ψυχολόγος, αναλύει δύο τέτοιες συμπεριφορές που βοηθούν μια σχέση να εξελιχθεί και να ευδοκιμήσει μέσα στο χρόνο, χωρίς να φθαρεί.


Ρωτήστε, μην κάνετε υποθέσεις

Στις μακροχρόνιες σχέσεις, η οικειότητα δημιουργεί ένα άνετο κλίμα, ωστόσο μπορεί επίσης να δημιουργεί υποθέσεις. Πολλά ζευγάρια πέφτουν στην παγίδα να κάνουν δηλώσεις και όχι ερωτήσεις, που δεν αποκαλύπτουν το ενδιαφέρον παρά μόνο αποκαλύπτουν ένα σχόλιο. «Φανταστείτε να ρωτάτε τον σύντροφό σας: “Τι σου συμβαίνει σήμερα;” αντί για “Είσαι πάλι απόμακρος”. Παρατηρείτε τη διαφορά;» λέει ο ειδικός.

