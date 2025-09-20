Καρδιά: 4 «ύπουλα» συμπτώματα που προειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε στον καρδιολόγο
Καρδιά: 4 «ύπουλα» συμπτώματα που προειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε στον καρδιολόγο

Η καρδιά συχνά προειδοποιεί με τρόπους που δεν περιμένουμε. Ένας καρδιολόγος εξηγεί ποια είναι τα «συνηθισμένα» συμπτώματα που καλό είναι να προσέξουμε

Σαβίνα Αποστολοπούλου

Η καρδιοπάθεια δεν εμφανίζεται πάντα με τον «κλασικό» τρόπο που έχουμε γνωρίσει από τον κινηματογράφο. Ο πόνος, η δύσπνοια, η κόπωση και οι αρρυθμίες μπορεί να λειτουργούν ως πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια, πολύ πριν η κατάσταση γίνει κρίσιμη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καρδιολόγος Δρ. Oliver Guttman, σύμβουλος στο Wellington Hospital του Λονδίνου, εξηγεί ότι η προσοχή στα παρακάτω «ύπουλα» συμπτώματα μπορεί να σώσει ζωές.

1. Πόνος στο στήθος

«Το πιο αναγνωρίσιμο σύμπτωμα των καρδιακών προβλημάτων σπάνια μοιάζει με τον δραματικό “συνθλιπτικό” πόνο που βλέπουμε στις ταινίες», δήλωσε ο Δρ. Guttman στην Independent. Αντίθετα, μπορεί να είναι «διακριτικός, παραπλανητικός ή διαλείπων», συνοδευόμενος από μία αίσθηση βάρους, σφιξίματος ή πίεσης.

