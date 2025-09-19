Καρκίνος: Γιατί όταν η θεραπεία ολοκληρώνεται, το άγχος κορυφώνεται – Μία ψυχολόγος εξηγεί το παράδοξο
Για την αθέατη πλευρά της αποθεραπείας από τον καρκίνο και τους φόβους που παραμένουν μιλάει στο ygeiamou η Κετιόνα Μαλόλλη, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια - Η ειδικός επισημαίνει ότι το άγχος των επαναληπτικών εξετάσεων, ο φόβος της υποτροπής και η ψυχική κόπωση είναι συχνές εμπειρίες μετά τη θεραπεία

*Γράφει η Κετιόνα Μαλόλλη, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Κύτταρο»

Ο καρκίνος δεν τελειώνει την στιγμή που ολοκληρώνεται η θεραπεία του και η αποθεραπεία αποτελεί μια αθέατη πλευρά της ασθένειας.

Παρά την προσδοκία των ασθενών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος να είναι η καθημερινότητα αισιόδοξη και γεμάτη χαρά την στιγμή που η θεραπεία ολοκληρώνεται, στην πραγματικότητα η διαπραγμάτευση της ασθένειας επιφέρει πολλά αναπάντεχα συναισθήματα. Το άγχος των επαναληπτικών εξετάσεων, ο φόβος της υποτροπής, η απομόνωση με συνοδεία καταθλιπτικών συναισθημάτων και το ψυχικό τραύμα είναι μερικές από τις πιο κοινές εμπειρίες που μπορεί να δυσκολέψουν τη ζωή των ατόμων.

