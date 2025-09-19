Κομπούχα: Είναι όσο υγιεινή νομίζουμε; Η επιστήμη απαντά για το «ζωντανό» ρόφημα που έχει γίνει μόδα

Τα τελευταία χρόνια, ένα ιδιαίτερο χόμπι έχει κερδίσει τους λάτρεις της υγιεινής διατροφής και των «ψαγμένων» γευστικών εμπειριών: η παρασκευή κομπούχας. Πρόκειται για ένα ζωντανό, ελαφρώς αφρώδες ποτό, προϊόν φυσικής ζύμωσης, που φτιάχνεται από τσάι, ζάχαρη, βακτήρια και μαγιά. Η διαδικασία μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά κρύβει μια μικρή… επιστήμη μέσα της.

Για την παρασκευή του, τα βακτήρια και η μαγιά πρέπει πρώτα να αναπτυχθούν μαζί για να σχηματίσουν μια καλλιέργεια βακτηρίων και μαγιάς. Η καλλιέργεια αυτή προστίθεται στη συνέχεια σε ένα μείγμα ζάχαρης και τσαγιού. Στη συνέχεια, το μείγμα αφήνεται να ζυμωθεί. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα υγρό ποτό που περιέχει ξύδι, βιταμίνες Β και πολλούς άλλους τύπους οξέων, συμπεριλαμβανομένων των αμινοξέων, με ελαφρώς όξινη γεύση.



