Κομπούχα: Είναι όσο υγιεινή νομίζουμε; Η επιστήμη απαντά για το «ζωντανό» ρόφημα που έχει γίνει μόδα
Απλή μόδα ή πραγματικός σύμμαχος ευεξίας; Οι ειδικοί αναλύουν τα οφέλη της κομπούχας, που όμως φαίνεται ότι δεν είναι τόσο θεαματικά όσο πιστεύουμε
Τα τελευταία χρόνια, ένα ιδιαίτερο χόμπι έχει κερδίσει τους λάτρεις της υγιεινής διατροφής και των «ψαγμένων» γευστικών εμπειριών: η παρασκευή κομπούχας. Πρόκειται για ένα ζωντανό, ελαφρώς αφρώδες ποτό, προϊόν φυσικής ζύμωσης, που φτιάχνεται από τσάι, ζάχαρη, βακτήρια και μαγιά. Η διαδικασία μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά κρύβει μια μικρή… επιστήμη μέσα της.
Για την παρασκευή του, τα βακτήρια και η μαγιά πρέπει πρώτα να αναπτυχθούν μαζί για να σχηματίσουν μια καλλιέργεια βακτηρίων και μαγιάς. Η καλλιέργεια αυτή προστίθεται στη συνέχεια σε ένα μείγμα ζάχαρης και τσαγιού. Στη συνέχεια, το μείγμα αφήνεται να ζυμωθεί. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα υγρό ποτό που περιέχει ξύδι, βιταμίνες Β και πολλούς άλλους τύπους οξέων, συμπεριλαμβανομένων των αμινοξέων, με ελαφρώς όξινη γεύση.
