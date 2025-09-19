«Κόλλησε» ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού – Πώς σχεδιάζει να τον «ξεμπλοκάρει» το Υπουργείο Υγείας
Περίοδο χάριτος δίνει το Υπουργείο Υγείας στους πολίτες που δεν έχουν εγγραφεί σε Προσωπικό Γιατρό πριν τους αντιστοιχίσει αυτόματα το σύστημα
Στην πρόληψη «επενδύει» διαρκώς το Υπουργείο Υγείας, κάτι που αποτυπώνεται στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που εφαρμόζει, αλλά και τις περαιτέρω δράσεις για να αλλάξει η χρόνια τακτική των Ελλήνων να μην επισκέπτονται γιατρό παρά μόνο επί συμπτωμάτων και μάλιστα σοβαρών πολλές φορές. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της «κουλτούρας» πρόληψης που επιτυγχάνεται σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) εντάσσεται και ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού, ο οποίος όμως παραμένει «παγωμένος».
Η προθεσμία για να εγγραφούν όλοι οι πολίτες σε Προσωπικό Γιατρό έχει παρέλθει – οριζόταν βάσει του τελευταίου νόμου στις αρχές Ιουνίου. Παρά ταύτα ένα ποσοστό 35%-37% του ενήλικου πληθυσμού δεν έχει ασχοληθεί με το να εγγραφεί σε δικό του γιατρό, ενδεχομένως αρκετοί εξ αυτών των πολιτών να μη γνωρίζουν καν για τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Η νομοθεσία όριζε ότι μετά το πέρας της προθεσμίας θα υπήρχε αυτόματη αντιστοίχιση των πολιτών με κάποιον Προσωπικό Γιατρό του συστήματος.
