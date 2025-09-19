«Κόλλησε» ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού – Πώς σχεδιάζει να τον «ξεμπλοκάρει» το Υπουργείο Υγείας

Η προθεσμία για να εγγραφούν όλοι οι πολίτες σε Προσωπικό Γιατρό έχει παρέλθει – οριζόταν βάσει του τελευταίου νόμου στις αρχές Ιουνίου. Παρά ταύτα ένα ποσοστότου ενήλικου πληθυσμού δεν έχει ασχοληθεί με το να εγγραφεί σε δικό του γιατρό, ενδεχομένως αρκετοί εξ αυτών των πολιτών να μη γνωρίζουν καν για τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Η νομοθεσία όριζε ότι μετά το πέρας της προθεσμίας θα υπήρχε αυτόματη αντιστοίχιση των πολιτών με κάποιον Προσωπικό Γιατρό του συστήματος.Διαβάστε περισσότερα στο