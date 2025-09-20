Ποια είναι η νόσος Lyme με την οποία δίνει μάχη η Μπέλα Χαντίντ
Ο ΕΟΔΥ εξηγεί ποια είναι τα συμπτώματα της ύπουλης πάθησης που ταλαιπωρεί το γνωστό μοντέλο και πώς μπορείτε να προστατευθείτε
Η Μπέλα Χαντίντ δίνει μάχη με τη νόσο Lyme εδώ και αρκετά χρόνια, με τη μητέρα της, Γιολάντα, να δείχνει ανοιχτά τη στήριξή της. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες της κόρης της από το κρεβάτι του νοσοκομείου στα social media, η Γιολάντα μοιράστηκε τον πόνο που νιώθει, βλέποντας τη Μπέλα να «παλεύει σιωπηλά», κάτι που πολλές φορές την γεμίζει απελπισία.
Ταυτόχρονα, όμως, εξέφρασε τον θαυμασμό και την αγάπη της για το 28χρονο μοντέλο, τονίζοντας τη γενναιότητα και την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει τον πόνο και τις πολλές δυσκολίες που προέκυψαν από τη διάγνωση το 2012. Έκτοτε, η Μπέλα έχει ήδη νοσηλευτεί τουλάχιστον μία ακόμη φορά, το 2023.
