ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

SOS για παράτυπη διακίνηση σεμαγλουτίδης στο διαδίκτυο – 11 παράνομα σημεία αγοράς
YGEIAMOU.GR
Διαβήτης Παχυσαρκία Σεμαγλουτίδη Novo Nordisk Hellas

SOS για παράτυπη διακίνηση σεμαγλουτίδης στο διαδίκτυο – 11 παράνομα σημεία αγοράς

Η εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς καταγγέλλει την κυκλοφορία των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών της προϊόντων μέσω μη εξουσιοδοτημένων παρόχων

SOS για παράτυπη διακίνηση σεμαγλουτίδης στο διαδίκτυο – 11 παράνομα σημεία αγοράς
ygeiamou.gr team

Την προσοχή του κοινού για γνωστά φάρμακα που συνταγογραφούνται για τον διαβήτη καθώς και την παχυσαρκία εφιστά η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς, επισημαίνοντας ότι η ίδια δε διαθέτει τα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων.

Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο. Μάλιστα, αναφέρει παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι πώλησης των φαρμάκων αυτών, προς ενημέρωση του κοινού.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης