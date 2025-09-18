SOS για παράτυπη διακίνηση σεμαγλουτίδης στο διαδίκτυο – 11 παράνομα σημεία αγοράς
SOS για παράτυπη διακίνηση σεμαγλουτίδης στο διαδίκτυο – 11 παράνομα σημεία αγοράς
Η εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς καταγγέλλει την κυκλοφορία των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών της προϊόντων μέσω μη εξουσιοδοτημένων παρόχων
Την προσοχή του κοινού για γνωστά φάρμακα που συνταγογραφούνται για τον διαβήτη καθώς και την παχυσαρκία εφιστά η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς, επισημαίνοντας ότι η ίδια δε διαθέτει τα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων.
Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο. Μάλιστα, αναφέρει παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι πώλησης των φαρμάκων αυτών, προς ενημέρωση του κοινού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα