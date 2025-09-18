SOS για παράτυπη διακίνηση σεμαγλουτίδης στο διαδίκτυο – 11 παράνομα σημεία αγοράς

Την προσοχή του κοινού για γνωστά φάρμακα που συνταγογραφούνται για τον διαβήτη καθώς και την παχυσαρκία εφιστά η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς, επισημαίνοντας ότι η ίδια δε διαθέτει τα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων.

Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο. Μάλιστα, αναφέρει παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι πώλησης των φαρμάκων αυτών, προς ενημέρωση του κοινού.



