Οι αδιόρατες αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου που μαρτυρούν ότι έχετε κατάθλιψη
Είναι τελικά στ' αλήθεια «τα μάτια ο καθρέφτης της ψυχής»; Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι υπάρχουν 6 διακριτές κινήσεις των μυών του προσώπου που συνδέονται με ήπια συμπτώματα κατάθλιψης - Δείτε ποιες είναι
Κάποιοι το ονομάζουν διαίσθηση: Μια αδιόρατη αίσθηση πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ένα δυσάρεστο προαίσθημα. Τώρα, όμως, η επιστήμη έρχεται να επικυρώσει αυτό το συναίσθημα, αποκαλύπτοντας τι το πυροδοτεί.
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη του Πανεπιστημίου Waseda στην Ιαπωνία διαπίστωσε ότι τα άτομα με πρώιμα συμπτώματα κατάθλιψης εμφανίζουν λεπτές διαφορές στην έκφραση του προσώπου, που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι — μερικές φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Τα «σιωπηλά» σημάδια της πρώιμης κατάθλιψης
