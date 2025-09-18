Οι αδιόρατες αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου που μαρτυρούν ότι έχετε κατάθλιψη
Οι αδιόρατες αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου που μαρτυρούν ότι έχετε κατάθλιψη

Είναι τελικά στ' αλήθεια «τα μάτια ο καθρέφτης της ψυχής»; Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι υπάρχουν 6 διακριτές κινήσεις των μυών του προσώπου που συνδέονται με ήπια συμπτώματα κατάθλιψης - Δείτε ποιες είναι

Οι αδιόρατες αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου που μαρτυρούν ότι έχετε κατάθλιψη
Βίκυ Βενιού

Κάποιοι το ονομάζουν διαίσθηση: Μια αδιόρατη αίσθηση πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ένα δυσάρεστο προαίσθημα. Τώρα, όμως, η επιστήμη έρχεται να επικυρώσει αυτό το συναίσθημα, αποκαλύπτοντας τι το πυροδοτεί.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη του Πανεπιστημίου Waseda στην Ιαπωνία διαπίστωσε ότι τα άτομα με πρώιμα συμπτώματα κατάθλιψης εμφανίζουν λεπτές διαφορές στην έκφραση του προσώπου, που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι — μερικές φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.


Τα «σιωπηλά» σημάδια της πρώιμης κατάθλιψης

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην υποκλινική κατάθλιψη, η οποία περιγράφεται από ήπια συμπτώματα, που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια για τη διάγνωση κατάθλιψης, αλλά δείχνουν μια τάση και υποδηλώνουν την πιθανότητα να αναπτυχθεί αργότερα. Χρησιμοποιώντας τόσο ανθρώπινες κρίσεις, όσο και ανάλυση υπολογιστή, η ομάδα ανακάλυψε ότι οι φοιτητές με αυτά τα πρώιμα συμπτώματα αξιολογήθηκαν ως λιγότερο εκφραστικοί, φυσικοί, φιλικοί και συμπαθητικοί σε σύγκριση με τους συμφοιτητές τους.

Βίκυ Βενιού
