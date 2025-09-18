Αυτισμός: Πόσο «ένοχη» είναι η λήψη φαρμάκων στην εγκυμοσύνη; Μια ειδικός απαντά
Διάφορες φαρμακευτικές ουσίες κατηγορούνται συχνά για αυτισμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με αποτέλεσμα να μένουν αθεράπευτες παθήσεις που καθίστανται πιο απειλητικές τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα έμβρυα
Πολλά ακούγονται και γράφονται κατά καιρούς σχετικά με τον αυτισμό και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή του. Οι επιστήμονες βρίσκονται σε μια διαρκή προσπάθεια να κατανοήσουν τι πυροδοτεί τη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, ώστε να «ξεκλειδώσουν» τις απαντήσεις για την αποτελεσματική διαχείρισή του.
Τους τελευταίους μήνες, μια σειρά δημοσιεύσεων συνδέει τη λήψη καθημερινών φαρμάκων -από παυσίπονα έως αντικαταθλιπτικά– με τον κίνδυνο αυτισμού. Η προσοχή στρέφεται συχνά στην παρακεταμόλη και τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs). Ωστόσο, αυτά που παραλείπουν οι σχετικές ειδήσεις είναι εξίσου σημαντικά με όσα ισχυρίζονται, υπογραμμίζει σε άρθρο της στο The Conversation η Sura Alwan, Κλινική Εκπαιδεύτρια Ιατρικής Γενετικής και Συνδιευθύντρια στο TERIS του Πανεπιστημίου British Columbia.
