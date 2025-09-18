Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της – Το παιδί έπαψε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει – Δείτε βίντεο
«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο τρομακτικό είναι να βλέπεις το παιδί σου σε τέτοια κατάσταση», δήλωσε η μητέρα
Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή ασθένεια εξελίχθηκε σε εφιάλτη για μια οικογένεια στο Τέξας, όταν ο 6χρονος γιος τους έμεινε παράλυτος λίγες ώρες μετά από διάγνωση για γρίπη.
Απελπισμένη και χωρίς άλλες επιλογές, η μητέρα του στράφηκε στη Google στη μέση της νύχτας και αυτό που βρήκε κατέληξε να του σώσει τη ζωή, σύμφωνα με την New York Post. «Νόμιζα ότι θα τον χάσω εκείνη την ημέρα», είπε η Κάσι Ντάνιελ για τον γιο της, Γουίτεν Ντάνιελ, σε συνέντευξη στο KCBD.
Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο, όταν ο 6χρονος Γουίτεν ήταν στο νοσοκομείο με ζάλη και πονοκέφαλο. Οι γιατροί διέγνωσαν γρίπη. Ωστόσο, λιγότερο από 24 ώρες μετά την άφιξή του, το παιδί δεν μπορούσε να περπατήσει, να μιλήσει και να αναπνεύσει μόνο του. Στη συνέχεια, έχασε τις αισθήσεις του.
