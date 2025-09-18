Ποιες φλεγμονώδεις παθήσεις επιβαρύνουν τα οστά και οδηγούν σε οστεοπόρωση – Η ειδικός εξηγεί

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική πυκνότητα και εξασθενημένο οστικό ιστό. Αποτελεί μια συχνή και σοβαρή επιπλοκή πολλών ρευματικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ).

Η οστεοπόρωση και τα σχετικά κατάγματα ευθραυστότητας είναι μία από τις πιο συχνές επιπλοκές που εμφανίζονται σε ασθενείς με ρευματικές παθήσεις και συμβάλλουν σε δραματική μείωση της ποιότητας ζωής.



Τα οστά επηρεάζονται αρνητικά από την εξέλιξη της νόσου και συχνά από την ίδια τη θεραπεία σε διάφορες ρευματικές παθήσεις, κυρίως στη ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ), αλλά και στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ), στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ) και στις σπονδυλοαρθρίτιδες, σε διάφορες παθήσεις του συνδετικού ιστού και στη ρευματική πολυμυαλγία αλλά και στις περισσότερες ρευματικές παθήσεις.



