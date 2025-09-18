Απογευματινά χειρουργεία: Γιατί μειώνονται διαρκώς – Δυσαρεστημένο το προσωπικό με τις καθυστερήσεις πληρωμών

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία έχουν «παγώσει» - Στο νοσοκομείο «Αττικόν», οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι είναι απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο 2024

Ατονούν τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή αφού σε αρκετές περιπτώσεις το ενδιαφέρον των γιατρών και του λοιπού προσωπικού έχει χαθεί, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται εδώ και μήνες επεμβάσεις τις απογευματινές ώρες. Ένας λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει κίνητρο για απογευματινά χειρουργεία είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις στην καταβολή των επιπλέον αμοιβών που δικαιούται το προσωπικό.

Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν» προχώρησε χθες σε καταγγελία ότι νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό που συμμετείχαν σε απογευματινά χειρουργεία είναι απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο του 2024.


«Η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε τη δουλειά των υγειονομικών και την ανάγκη τους να αυξήσουν το πενιχρό εισόδημα τους χωρίς καν να έχει εξασφαλίσει ούτε την αμοιβή των δεδουλευμένων. Ο μόνος στόχος του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης ήταν και είναι να περάσει πάση θυσία την πολιτική που μετατρέπει την υγεία σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και τα νοσοκομεία σε μαγαζιά Α.Ε., όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν για να έχουν προτεραιότητα», αναφέρουν οι εργαζόμενοι του «Αττικόν» σε ανακοίνωσή τους.

