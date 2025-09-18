Το νέο αντιγριπικό εμβόλιο θα είναι ρινικό – Ποιους αφορά
Περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια θα προμηθευτεί εφέτος η χώρα μας - Καινοτομία το πρώτο ρινικό εμβόλιο σε μορφή σπρέι
Την 1η Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να ξεκινήσει ο αντιγριπικός εμβολιασμός, αφού προηγηθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τα διαθέσιμα αντιγριπικά εμβόλια καθώς και τις πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες συστήνεται η θωράκιση έναντι των ιών της γρίπης.
Η εφετινή σεζόν γρίπης, βέβαια, επιφυλάσσει μια… έκπληξη, αφού για πρώτη φορά αναμένεται να κυκλοφορήσει ρινικό εμβόλιο, μια τεχνολογία εντελώς διαφορετική σε σχέση με τις συνηθισμένες. Το νέο εμβόλιο απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών και είναι ιδιαίτερα «φιλικό» στη χρήση, αφού πρόκειται για χορήγηση σπρέι στα δύο ρουθούνια της μύτης. Ειδικά στον παιδικό πληθυσμό που υπάρχει ο… φόβος της βελόνας, το νέο εμβόλιο αναμένεται να γίνει εύκολα αποδεκτό.
