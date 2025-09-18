Το «μαγικό» ρόφημα που βοηθά στο αδυνάτισμα και στη ρύθμιση της γλυκόζης
Το «μαγικό» ρόφημα που βοηθά στο αδυνάτισμα και στη ρύθμιση της γλυκόζης
Νέα ευρήματα σε ποντίκια δείχνουν πώς ένα φυσικό εκχύλισμα μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να υποστηρίξει τον μεταβολισμό της γλυκόζης
Το πράσινο τσάι, ένα από τα αρχαιότερα ροφήματα με αναγνωρισμένες αντιοξειδωτικές και θεραπευτικές ιδιότητες, έχει μελετηθεί εκτενώς για την πιθανή συμβολή του στην πρόληψη και αντιμετώπιση μεταβολικών νοσημάτων, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η συστηματική κατανάλωση πράσινου τσαγιού μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και την ανοχή στη γλυκόζη σε παχύσαρκα ποντίκια.
Η μελέτη, με επικεφαλής τη Rosemari Otton από το Interdisciplinary Graduate Program in Health Sciences στο Πανεπιστήμιο Cruzeiro do Sul (Σάο Πάολο, Βραζιλία), δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell Biochemistry & Function.
