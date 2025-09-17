Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Για ποια νόσο πρέπει να εξετάζονται οι γυναίκες που τον έχουν ξεπεράσει
Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Για ποια νόσο πρέπει να εξετάζονται οι γυναίκες που τον έχουν ξεπεράσει
Νέα αμερικανική μελέτη φέρνει στο φως έναν υποτιμημένο αλλά σοβαρό κίνδυνο για τις γυναίκες που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας - Μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και πολλά χρόνια μετά την αρχική διάγνωση
Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα επιτυχούς πρόληψης στην ογκολογία. Η εφαρμογή του τεστ Παπανικολάου και, πιο πρόσφατα, του εμβολίου κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της συχνότητας και σε υψηλά ποσοστά επιβίωσης (πάνω από 90%), όταν διαγιγνώσκεται έγκαιρα.
Ωστόσο, η συζήτηση για την επόμενη μέρα των γυναικών που έχουν νικήσει τον καρκίνο του τραχήλου είναι περιορισμένη. Νέα έρευνα από το MUSC Hollings Cancer Center, δημοσιευμένη στο JAMA Network Open, φωτίζει έναν κίνδυνο που έως τώρα δεν είχε αποτυπωθεί επαρκώς: τον καρκίνο του πρωκτού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα