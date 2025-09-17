Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Για ποια νόσο πρέπει να εξετάζονται οι γυναίκες που τον έχουν ξεπεράσει

Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα επιτυχούς πρόληψης στην ογκολογία. Η εφαρμογή του τεστ Παπανικολάου και, πιο πρόσφατα, του εμβολίου κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της συχνότητας και σε υψηλά ποσοστά επιβίωσης (πάνω από 90%), όταν διαγιγνώσκεται έγκαιρα.

, φωτίζει έναν κίνδυνο που έως τώρα δεν είχε αποτυπωθεί επαρκώς: τον καρκίνο του πρωκτού.



Ωστόσο, η συζήτηση για την επόμενη μέρα των γυναικών που έχουν νικήσει τον καρκίνο του τραχήλου είναι περιορισμένη. Νέα έρευνα από το MUSC Hollings Cancer Center, δημοσιευμένη στο JAMA Network Open , φωτίζει έναν κίνδυνο που έως τώρα δεν είχε αποτυπωθεί επαρκώς: