Δεν έχετε χρόνο για γυμναστική; Οι μικρές δόσεις άσκησης έχουν μεγάλα οφέλη – Ένας ειδικός εξηγεί

Τι σημαίνει «μικρές δόσεις άσκησης»; Ο όρος «μικροδοσολογία» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κόσμο των ψυχεδελικών ουσιών και αναφέρεται στην πρακτική της λήψης πολύ μικρών ποσοτήτων ουσιών όπως τα μανιτάρια ψιλοκυβίνης, με στόχο τη βελτίωση της διάθεσης ή της απόδοσης, αποφεύγοντας ωστόσο τις παρενέργειες. Σήμερα, όμως, όπως εξηγεί ο Hunter Bennett, Λέκτορας Επιστήμης της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας στο The Conversation, ο όρος χρησιμοποιείται ευρύτερα, περιγράφοντας οποιαδήποτε συνθήκη, όπου μικρές «δόσεις» αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μεγαλύτερες – ακόμη κι αν το θέμα είναι η άσκηση.





Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr Μπορούν, λοιπόν, οι σύντομες περίοδοι άσκησης να προσφέρουν πραγματικά σημαντικά οφέλη υγείας; Αν, για παράδειγμα, δυσκολεύεστε να εξασφαλίσετε 30 λεπτά την ημέρα για μια προπόνηση, αξίζει να κάνετε μικρότερες προπονήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας; Οι έρευνες δείχνουν ότι η απάντηση είναι θετική.Διαβάστε περισσότερα στο