Δεν έχετε χρόνο για γυμναστική; Οι μικρές δόσεις άσκησης έχουν μεγάλα οφέλη – Ένας ειδικός εξηγεί
Οποιαδήποτε κίνηση είναι καλύτερη από την αδράνεια, επισημαίνει ο ειδικός και δείχνει τον τρόπο να επιτύχετε τον εβδομαδιαίο στόχο άσκησης, χωρίς καν να το καταλάβετε
Τι σημαίνει «μικρές δόσεις άσκησης»; Ο όρος «μικροδοσολογία» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κόσμο των ψυχεδελικών ουσιών και αναφέρεται στην πρακτική της λήψης πολύ μικρών ποσοτήτων ουσιών όπως τα μανιτάρια ψιλοκυβίνης, με στόχο τη βελτίωση της διάθεσης ή της απόδοσης, αποφεύγοντας ωστόσο τις παρενέργειες. Σήμερα, όμως, όπως εξηγεί ο Hunter Bennett, Λέκτορας Επιστήμης της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας στο The Conversation, ο όρος χρησιμοποιείται ευρύτερα, περιγράφοντας οποιαδήποτε συνθήκη, όπου μικρές «δόσεις» αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μεγαλύτερες – ακόμη κι αν το θέμα είναι η άσκηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr