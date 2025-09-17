Η αγαπημένη πρωινή συνήθεια που «θρέφει» ανθεκτικά βακτήρια – Πώς αποδυναμώνει τα αντιβιοτικά
E. coli Ανθεκτικά βακτήρια Αντιβιοτικά Βακτήρια Καφεΐνη Καφές

Η αγαπημένη πρωινή συνήθεια που «θρέφει» ανθεκτικά βακτήρια – Πώς αποδυναμώνει τα αντιβιοτικά

Μια πρόσφατη γερμανική μελέτη υποδεικνύει τρόφιμα και ποτά καθημερινής κατανάλωσης που ενδέχεται να ενισχύουν την ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά

Βίκυ Βενιού
Μια πρόσφατη μελέτη από τα Πανεπιστήμια Τύμπινγκεν και Βύρτσμπουργκ θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα: Μπορεί το καθημερινό σας τελετουργικό -η πρωινή κούπα καφέ που πίνετε- να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών; Η μελέτη εξέτασε 94 χημικές ουσίες για να κατανοήσει τις επιδράσεις τους στη συμπεριφορά των βακτηρίων. Η έρευνα κατέληξε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Πώς η καφεΐνη επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών

Η καφεΐνη ξεχώρισε ανάμεσα στις ουσίες που μελετήθηκαν, αφού έδειξε να αλληλεπιδρά με το Escherichia coli (E. coli), ένα βακτήριο υπεύθυνο για διάφορες λοιμώξεις, μεταβάλλοντας τη ρύθμιση των γονιδίων και επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα βακτήρια απορροφούν τα αντιβιοτικά. Συγκεκριμένα, η έκθεση στην καφεΐνη μείωσε την απορρόφηση της σιπροφλοξασίνης, ενός αντιβιοτικού που συνταγογραφείται συχνά για βακτηριακές λοιμώξεις.

