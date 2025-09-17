Γιατί το 53% των γονέων δεν κάνει αυτό το εμβόλιο στα κορίτσια – Τι έδειξε ελληνική μελέτη
Παρά την αποτελεσματικότητά του, το εμβόλιο HPV δεν έχει πείσει όλους τους γονείς - Ελληνική μελέτη αναδεικνύει γιατί οι μισοί διστάζουν να εμβολιάσουν τις κόρες τους
Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) είναι ο πιο συχνά μεταδιδόμενος ιός μέσω σεξουαλικής επαφής και ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σχεδόν όλα τα περιστατικά του καρκίνου τραχήλου της μήτρας σχετίζονται με λοίμωξη από τον ιό HPV. Το εμβόλιο κατά του HPV, διαθέσιμο πλέον για περισσότερα από 15 χρόνια, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη των προκαρκινικών βλαβών και του καρκίνου, με προστασία που φτάνει έως και το 90% έναντι των επικίνδυνων στελεχών.
