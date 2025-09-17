Γιατί το 53% των γονέων δεν κάνει αυτό το εμβόλιο στα κορίτσια – Τι έδειξε ελληνική μελέτη
YGEIAMOU.GR
HPV Εμβολιασμός Εμβόλιο HPV Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας

Γιατί το 53% των γονέων δεν κάνει αυτό το εμβόλιο στα κορίτσια – Τι έδειξε ελληνική μελέτη

Παρά την αποτελεσματικότητά του, το εμβόλιο HPV δεν έχει πείσει όλους τους γονείς - Ελληνική μελέτη αναδεικνύει γιατί οι μισοί διστάζουν να εμβολιάσουν τις κόρες τους

Γιατί το 53% των γονέων δεν κάνει αυτό το εμβόλιο στα κορίτσια – Τι έδειξε ελληνική μελέτη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) είναι ο πιο συχνά μεταδιδόμενος ιός μέσω σεξουαλικής επαφής και ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σχεδόν όλα τα περιστατικά του καρκίνου τραχήλου της μήτρας σχετίζονται με λοίμωξη από τον ιό HPV. Το εμβόλιο κατά του HPV, διαθέσιμο πλέον για περισσότερα από 15 χρόνια, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη των προκαρκινικών βλαβών και του καρκίνου, με προστασία που φτάνει έως και το 90% έναντι των επικίνδυνων στελεχών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης