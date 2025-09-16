Πνεύμονες: Πότε απειλούνται με ΧΑΠ τα παιδιά – Ο απροσδόκητος ρόλος του πατέρα

Η βλαβερή «κληρονομιά» του καπνίσματος δεν περιορίζεται στους ίδιους τους καπνιστές. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Thorax, η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα στην παιδική ηλικία ενός πατέρα μπορεί να επηρεάσει την πνευμονική λειτουργία των παιδιών του σε όλη τους τη ζωή, αυξάνοντας τον κίνδυνο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Μάλιστα, ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος όταν και τα ίδια τα παιδιά έχουν εκτεθεί σε καπνό στην παιδική τους ηλικία.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν τις διαγενεακές επιπτώσεις του καπνίσματος, απευθύνοντας έκκληση οι γονείς να αποφεύγουν το κάπνισμα κοντά στα παιδιά τους.



Η ΧΑΠ ως παγκόσμια απειλή