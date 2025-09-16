Συναγερμός για τη σήψη στην Ελλάδα: 120.000 περιστατικά ετησίως – Θανατηφόρα κατά 50%

Μια σιωπηλή πανδημία που κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές στην Ελλάδα και εκατομμύρια στον κόσμο είναι η σήψη. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης Σήψης (ΕΙΜΣ) συμμετέχει ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Σήψης (World Sepsis Day), που τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Global Sepsis Alliance. Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιατρικής.

120.000 περιστατικά σήψης ετησίως και θνητότητα που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει έως το 50-60%. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης Σήψης, το ποσοστό των ασθενών με σήψη που πεθαίνουν στη χώρα μας κυμαίνεται περίπου στο 35-50%, με κάποιες βαριές περιπτώσεις και σε μονάδες εντατικής θεραπείας να φτάνουν μέχρι 60% ενώ ο επιπολασμός των και η υψηλή χρήση , ειδικά πολυανθεκτικών στελεχών, επιδεινώνουν τα αποτελέσματα.



