Συναγερμός για τη σήψη στην Ελλάδα: 120.000 περιστατικά ετησίως – Θανατηφόρα κατά 50%
Συναγερμός για τη σήψη στην Ελλάδα: 120.000 περιστατικά ετησίως – Θανατηφόρα κατά 50%
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σήψης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης Σήψης καλεί την Πολιτεία, τους φορείς υγείας, τους επαγγελματίες και το κοινό να συνεργαστούν για την ενημέρωση του πληθυσμού
Μια σιωπηλή πανδημία που κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές στην Ελλάδα και εκατομμύρια στον κόσμο είναι η σήψη. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης Σήψης (ΕΙΜΣ) συμμετέχει ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Σήψης (World Sepsis Day), που τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Global Sepsis Alliance. Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιατρικής.
Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφονται περίπου 120.000 περιστατικά σήψης ετησίως και θνητότητα που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει έως το 50-60%. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης Σήψης, το ποσοστό των ασθενών με σήψη που πεθαίνουν στη χώρα μας κυμαίνεται περίπου στο 35-50%, με κάποιες βαριές περιπτώσεις και σε μονάδες εντατικής θεραπείας να φτάνουν μέχρι 60% ενώ ο επιπολασμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η υψηλή χρήση αντιβιοτικών, ειδικά πολυανθεκτικών στελεχών, επιδεινώνουν τα αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα