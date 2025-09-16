Ποια είναι τα 2 συχνότερα προβλήματα υγείας που βρίσκουν οι ΚΟΜΥ σε ακριτικές περιοχές
Υπέρταση και διαβήτης είναι τα δυο συχνότερα προβλήματα υγείας που βρίσκουν στους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ
Την πρόληψη προτάσσει η κυβέρνηση, μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών που έχουν ως σκοπό την καλή υγεία των πολιτών και τη μεταστροφή από τη νοοτροπία που υπάρχει έως σήμερα και αφορά στη θεραπεία αφότου μια νόσος εμφανιστεί. Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική μνεία στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και εντάσσεται στο σχέδιο της Κομισιόν «Eu Heart Plan».
Ήδη οι ΚΟΜΥ βρίσκονται σε χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου. Τις δύο προηγούμενες ημέρες εξέτασαν περισσότερα από 300 άτομα και πραγματοποίησαν κατ’ οίκον επισκέψεις σε πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο ιατρείο – χώρο όπου τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ διενεργούν τις προληπτικές εξετάσεις.
