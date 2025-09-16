Ποια είναι τα 2 συχνότερα προβλήματα υγείας που βρίσκουν οι ΚΟΜΥ σε ακριτικές περιοχές
YGEIAMOU.GR
Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Υπουργείο Υγείας

Ποια είναι τα 2 συχνότερα προβλήματα υγείας που βρίσκουν οι ΚΟΜΥ σε ακριτικές περιοχές

Υπέρταση και διαβήτης είναι τα δυο συχνότερα προβλήματα υγείας που βρίσκουν στους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ

Ποια είναι τα 2 συχνότερα προβλήματα υγείας που βρίσκουν οι ΚΟΜΥ σε ακριτικές περιοχές
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά

Την πρόληψη προτάσσει η κυβέρνηση, μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών που έχουν ως σκοπό την καλή υγεία των πολιτών και τη μεταστροφή από τη νοοτροπία που υπάρχει έως σήμερα και αφορά στη θεραπεία αφότου μια νόσος εμφανιστεί. Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική μνεία στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και εντάσσεται στο σχέδιο της Κομισιόν «Eu Heart Plan».

Εκτός, όμως, από τα οριζόντια προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων που είναι υπό την «ομπρέλα» του «Προλαμβάνω», το Υπουργείο Υγείας εστιάζει στην υγεία των κατοίκων ορεινών χωριών και απομακρυσμένων περιοχών. Μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) επαγγελματίες υγείας θα… σαρώσουν όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Η καθολική κάλυψη όλων των χωριών και απομακρυσμένων περιοχών και οι τακτικές δωρεάν εξετάσεις σε αυτές τις περιοχές ξεκινά από τον Οκτώβριο.

Ήδη οι ΚΟΜΥ βρίσκονται σε χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου. Τις δύο προηγούμενες ημέρες εξέτασαν περισσότερα από 300 άτομα και πραγματοποίησαν κατ’ οίκον επισκέψεις σε πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο ιατρείο – χώρο όπου τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ διενεργούν τις προληπτικές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης