Ποια είναι τα 2 συχνότερα προβλήματα υγείας που βρίσκουν οι ΚΟΜΥ σε ακριτικές περιοχές

Εκτός, όμως, από τα οριζόντια προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων που είναι υπό την «ομπρέλα» του «Προλαμβάνω», το Υπουργείο Υγείας εστιάζει στην υγεία των κατοίκων. Μέσω τωντου Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) επαγγελματίες υγείας θα… σαρώσουν όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Η καθολική κάλυψη όλων των χωριών και απομακρυσμένων περιοχών και οι τακτικές δωρεάν εξετάσεις σε αυτές τις περιοχές ξεκινά από τον Οκτώβριο.

Ήδη οι ΚΟΜΥ βρίσκονται σε χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου. Τις δύο προηγούμενες ημέρες εξέτασαν περισσότερα από 300 άτομα και πραγματοποίησαν κατ’ οίκον επισκέψεις σε πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο ιατρείο – χώρο όπου τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ διενεργούν τις προληπτικές εξετάσεις.