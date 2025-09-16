Μένετε ξάγρυπνοι στις 3 τα ξημερώματα; Η αρχαία πρακτική που διώχνει τις «κακές» σκέψεις και ηρεμεί το μυαλό

Εκείνος ο κωδικός που ξεχάσατε και σας καθυστερεί από το να δουλέψετε. Η προθεσμία πληρωμής που έληξε χωρίς να την πληρώσετε. Το λεωφορείο που χάσατε και αργήσατε σε εκείνο το ραντεβού. Τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει συμβεί πραγματικά, παρά μόνο στο όνειρό σας. Κι όμως, όλα αυτά τα φανταστικά σενάρια είναι ικανά για να σας κάνουν να ξυπνήσετε στη μέση της νύχτας και να μην καταφέρετε να ξανακοιμηθείτε.

που διακόπτουν τον ύπνο της, αλλά και τον τρόπο που καταφέρνει να ξανακοιμηθεί. Ακόμα και όσοι έχουν ασχοληθεί τις νευροεπιστήμες δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν από αυτόν τον αέναο κύκλο κακών ονείρων. Η Shermin Kruse, καθηγήτρια νομικής στο Northwestern Pritzker School of Law, αλλά και πτυχιούχος νευροψυχολογίας και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Τορόντο περιγράφει γλαφυρά σε άρθρο της στο Psychology Today τους εφιάλτες που διακόπτουν τον ύπνο της, αλλά και τον τρόπο που καταφέρνει να ξανακοιμηθεί.



«Οι αρχαίοι στωικοί φιλόσοφοι μας προειδοποίησαν για την παγίδα του να παλεύουμε με ό,τι είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Και, παράξενα, η συμβουλή τους έχει γίνει το μοναδικό κόλπο που πραγματικά ηρεμεί τους μεσάνυχτους εφιάλτες μας» γράφει χαρακτηριστικά.



