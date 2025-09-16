Μένετε ξάγρυπνοι στις 3 τα ξημερώματα; Η αρχαία πρακτική που διώχνει τις «κακές» σκέψεις και ηρεμεί το μυαλό
YGEIAMOU.GR
Εγκέφαλος ΄Ύπνος

Μένετε ξάγρυπνοι στις 3 τα ξημερώματα; Η αρχαία πρακτική που διώχνει τις «κακές» σκέψεις και ηρεμεί το μυαλό

Για να πάψουμε να ανησυχούμε μέσα στη μαύρη νύχτα και να ξανακοιμηθούμε ήρεμα, αρκεί να ελέγξουμε τη σκέψη μας - Δείτε τον φιλοσοφικό τρόπο σκέψης που ηρεμεί το μυαλό και φρενάρει τις «κακές» σκέψεις

Μένετε ξάγρυπνοι στις 3 τα ξημερώματα; Η αρχαία πρακτική που διώχνει τις «κακές» σκέψεις και ηρεμεί το μυαλό
Μαρία Κοτοπούλη

Εκείνος ο κωδικός που ξεχάσατε και σας καθυστερεί από το να δουλέψετε. Η προθεσμία πληρωμής που έληξε χωρίς να την πληρώσετε. Το λεωφορείο που χάσατε και αργήσατε σε εκείνο το ραντεβού. Τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει συμβεί πραγματικά, παρά μόνο στο όνειρό σας. Κι όμως, όλα αυτά τα φανταστικά σενάρια είναι ικανά για να σας κάνουν να ξυπνήσετε στη μέση της νύχτας και να μην καταφέρετε να ξανακοιμηθείτε.

Ακόμα και όσοι έχουν ασχοληθεί τις νευροεπιστήμες δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν από αυτόν τον αέναο κύκλο κακών ονείρων. Η Shermin Kruse, καθηγήτρια νομικής στο Northwestern Pritzker School of Law, αλλά και πτυχιούχος νευροψυχολογίας και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Τορόντο περιγράφει γλαφυρά σε άρθρο της στο Psychology Today τους εφιάλτες που διακόπτουν τον ύπνο της, αλλά και τον τρόπο που καταφέρνει να ξανακοιμηθεί.


«Οι αρχαίοι στωικοί φιλόσοφοι μας προειδοποίησαν για την παγίδα του να παλεύουμε με ό,τι είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Και, παράξενα, η συμβουλή τους έχει γίνει το μοναδικό κόλπο που πραγματικά ηρεμεί τους μεσάνυχτους εφιάλτες μας» γράφει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης