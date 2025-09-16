Μένετε ξάγρυπνοι στις 3 τα ξημερώματα; Η αρχαία πρακτική που διώχνει τις «κακές» σκέψεις και ηρεμεί το μυαλό
Για να πάψουμε να ανησυχούμε μέσα στη μαύρη νύχτα και να ξανακοιμηθούμε ήρεμα, αρκεί να ελέγξουμε τη σκέψη μας - Δείτε τον φιλοσοφικό τρόπο σκέψης που ηρεμεί το μυαλό και φρενάρει τις «κακές» σκέψεις
Εκείνος ο κωδικός που ξεχάσατε και σας καθυστερεί από το να δουλέψετε. Η προθεσμία πληρωμής που έληξε χωρίς να την πληρώσετε. Το λεωφορείο που χάσατε και αργήσατε σε εκείνο το ραντεβού. Τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει συμβεί πραγματικά, παρά μόνο στο όνειρό σας. Κι όμως, όλα αυτά τα φανταστικά σενάρια είναι ικανά για να σας κάνουν να ξυπνήσετε στη μέση της νύχτας και να μην καταφέρετε να ξανακοιμηθείτε.
«Οι αρχαίοι στωικοί φιλόσοφοι μας προειδοποίησαν για την παγίδα του να παλεύουμε με ό,τι είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Και, παράξενα, η συμβουλή τους έχει γίνει το μοναδικό κόλπο που πραγματικά ηρεμεί τους μεσάνυχτους εφιάλτες μας» γράφει χαρακτηριστικά.
