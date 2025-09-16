Επισκέπτες υγείας σε ρόλο κλειδί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Με το σύνθημα «Χωρίς Επισκέπτες Υγείας δεν υπάρχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ), στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Επισκέπτη Υγείας, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο του κλάδου στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και τη στήριξη της κοινότητας.

H Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κυρία Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, εκπροσωπώντας την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, άνοιξε την εκδήλωση και εξήρε τον καθοριστικό ρόλο των Επισκεπτών Υγείας στην πρόληψη, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας στην κοινότητα. «Οι Επισκέπτες Υγείας είναι αναγκαίος κρίκος στην αλυσίδα ενός ισχυρού και ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας. Η συμβολή τους στην πρόληψη και στη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας είναι ανεκτίμητη».



Η κυρία Κράββαρη υπογράμμισε ότι οι Επισκέπτες Υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσυμπτωματικών ελέγχων, της σχολικής υγείας και της φροντίδας ευάλωτων ομάδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι, ως Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, θα βρίσκεται δίπλα τους και στα θεσμικά τους αιτήματα, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και στηρίζει έμπρακτα το έργο τους. «Χωρίς τη δική σας συμβολή δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη στρατηγική Δημόσιας Υγείας», τόνισε χαρακτηριστικά.