Τι θα φάει το παιδί στο σχολείο; Η διαιτολόγος προτείνει υγιεινά σνακ, αντί για «κακές» επιλογές

YGEIAMOU.GR
Το κολατσιό στο σχολείο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για καλύτερη συγκέντρωση, ενέργεια και διάθεση. Για αυτό, η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος - Αθλητική Διατροφολόγος, δίνει πρακτικές συμβουλές σε κάθε γονιό που θέλει να προσφέρει το καλύτερο στο παιδί του

*Το κείμενο υπογράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το ερώτημα «τι θα πάρει το παιδί στο σχολείο;» απασχολεί καθημερινά τους περισσότερους γονείς. Το κολατσιό δεν είναι απλώς ένα σνακ Είναι απαραίτητο για καλύτερη συγκέντρωση, ενέργεια και διάθεση μέσα στην τάξη.

Ωστόσο, οι επιλογές του κυλικείου συχνά είναι πλούσιες σε ζάχαρη, λιπαρά και θερμίδες, αλλά φτωχές σε θρεπτικά συστατικά. Με λίγες απλές αλλαγές, μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά γεύματα που συνδυάζουν γεύση, ποικιλία και διατροφική αξία.

