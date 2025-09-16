Τι θα φάει το παιδί στο σχολείο; Η διαιτολόγος προτείνει υγιεινά σνακ, αντί για «κακές» επιλογές

*Το κείμενο υπογράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το ερώτημα «τι θα πάρει το παιδί στο σχολείο;» απασχολεί καθημερινά τους περισσότερους γονείς. Το κολατσιό δεν είναι απλώς ένα σνακ… Είναι απαραίτητο για καλύτερη συγκέντρωση, ενέργεια και διάθεση μέσα στην τάξη.