Πόσο γρήγορα βλάπτει ένα μπέργκερ τον εγκέφαλο και τη μνήμη – Δεν το φαντάζεστε
Πόσο γρήγορα βλάπτει ένα μπέργκερ τον εγκέφαλο και τη μνήμη – Δεν το φαντάζεστε
Αν και τα μαγαζιά πρόχειρου φαγητού ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και η Gen Z δημιουργεί ουρές για να γευθεί απλά ένα μπέργκερ, οι επιστήμονες προειδοποιούν για τις βλάβες που δημιουργούν στη μνήμη μακροπρόθεσμα τα «κακά» λιπαρά
Όσο κι αν εμείς λαχταράμε ένα μπέργκερ ή μερικά κομμάτια πίτσα, άλλο τόσο ο εγκέφαλός μας εύχεται να είχαμε διαλέξει κάτι πιο υγιεινό. Η σύνδεση μεταξύ του ανθυγιεινού φαγητού και της βλάβης που δημιουργεί στον εγκέφαλο είναι ήδη γνωστή, νεότερη μελέτη όμως διεισδύει ακόμα πιο βαθιά.
Συγκεκριμένα, ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας δίνουν μια φρέσκια ματιά στο πώς το πρόχειρο φαγητό επαναπρογραμματίζει τον κόμβο μνήμης του εγκεφάλου, οδηγώντας σε κίνδυνο γνωστικών δυσλειτουργιών. Η έρευνά τους, που δημοσιεύτηκε στο Neuron, ανοίγει το δρόμο για έγκαιρες παρεμβάσεις που μπορούν να αποτρέψουν ακόμη και τη μακροχρόνια απώλεια μνήμης που σχετίζεται με την παχυσαρκία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας δίνουν μια φρέσκια ματιά στο πώς το πρόχειρο φαγητό επαναπρογραμματίζει τον κόμβο μνήμης του εγκεφάλου, οδηγώντας σε κίνδυνο γνωστικών δυσλειτουργιών. Η έρευνά τους, που δημοσιεύτηκε στο Neuron, ανοίγει το δρόμο για έγκαιρες παρεμβάσεις που μπορούν να αποτρέψουν ακόμη και τη μακροχρόνια απώλεια μνήμης που σχετίζεται με την παχυσαρκία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα