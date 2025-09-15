Παγκόσμια Ημέρα Λεμφώματος: Ελπίδα από τις νέες θεραπείες
Παγκόσμια Ημέρα Λεμφώματος: Ελπίδα από τις νέες θεραπείες
Περισσότερα από 600.000 νέα περιστατικά λεμφώματος διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο παγκοσμίως, ωστόσο η πρόοδος στην ιατρική επιστήμη τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η νόσος
Γράφει η κυρία Βασιλική Ζήνα, Αιματολόγος-Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Το λέμφωμα είναι μία από τις πιο συχνές αιματολογικές κακοήθειες, που μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία και συχνά δίνει ύπουλα συμπτώματα. Η ιατρική πρόοδος όμως αλλάζει τα δεδομένα: από τις στοχευμένες θεραπείες μέχρι τις επαναστατικές κυτταρικές θεραπείες CAR-T, οι ασθενείς έχουν σήμερα περισσότερες επιλογές και ελπίδα από ποτέ. Στην Ελλάδα, τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει, με προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους ασθενείς.
Ο καρκίνος του λεμφικού συστήματος – ενός δικτύου λεμφαδένων, αγγείων και οργάνων που αποτελεί βασικό «στρατόπεδο» του ανοσοποιητικού μας συστήματος – αναπτύσσεται όταν τα λεμφοκύτταρα, δηλαδή κύτταρα του ανοσοποιητικού, αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: λέμφωμα Hodgkin και μη-Hodgkin λεμφώματα, με περισσότερες από 60 διαφορετικές υποκατηγορίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το λέμφωμα είναι μία από τις πιο συχνές αιματολογικές κακοήθειες, που μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία και συχνά δίνει ύπουλα συμπτώματα. Η ιατρική πρόοδος όμως αλλάζει τα δεδομένα: από τις στοχευμένες θεραπείες μέχρι τις επαναστατικές κυτταρικές θεραπείες CAR-T, οι ασθενείς έχουν σήμερα περισσότερες επιλογές και ελπίδα από ποτέ. Στην Ελλάδα, τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει, με προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους ασθενείς.
Ο καρκίνος του λεμφικού συστήματος – ενός δικτύου λεμφαδένων, αγγείων και οργάνων που αποτελεί βασικό «στρατόπεδο» του ανοσοποιητικού μας συστήματος – αναπτύσσεται όταν τα λεμφοκύτταρα, δηλαδή κύτταρα του ανοσοποιητικού, αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: λέμφωμα Hodgkin και μη-Hodgkin λεμφώματα, με περισσότερες από 60 διαφορετικές υποκατηγορίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα