Σεξ: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός που «σκοτώνει» την ερωτική επιθυμία – Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Από την πίεση στη δουλειά μέχρι τις καθημερινές έγνοιες, το άγχος επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας. Η ποιότητα του ύπνου, η διατροφή, οι σχέσεις με τους άλλους -όλα μπορούν να επιβαρυνθούν.

Αυτό που συχνά αποσιωπάται είναι η επίδραση του στρες στη σεξουαλική ζωή. Η επιθυμία, η διέγερση και η απόλαυση δεν είναι ανεξάρτητες από τον ψυχικό μας κόσμο. Αντίθετα, φαίνεται πως είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα επίπεδα πίεσης που κουβαλάμε μέσα μας καθημερινά.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. δημοσιευμένη στο Psychoneuroendocrinology, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί ίσως έχουν ήδη βιώσει: όταν το στρες ανεβαίνει, το σεξ… κατεβαίνει.



