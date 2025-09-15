Το μεγάλο πρόβλημα της στοματικής υγιεινής – Δεν αφορά τα δόντια!

Η στοματική υγιεινή αποτελεί, για τους περισσότερους, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Οι ειδικοί συστήνουν να βουρτσίζουμε τα δόντια μας δύο φορές την ημέρα, να χρησιμοποιούμε επιμελώς οδοντικό νήμα και να επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο κάθε 6 μήνες, με στόχο να διατηρούμε τα δόντια μας υγιή. Όπως, όμως, επισημαίνει ο Saroash Shahid, λέκτορας στο Queen Mary University of London σε άρθρο του στο The Conversation, παρατηρείται τελευταία μια αυξανόμενη ανησυχία ότι οι συνήθειες αυτές ενδέχεται να συμβάλλουν σε ένα λιγότερο ορατό πρόβλημα: Την παγκόσμια κρίση ρύπανσης από πλαστικά.

Τα μικροπλαστικά στην οδοντική σας ρουτίνα

Η οδοντόκρεμα, για παράδειγμα, βρίσκεται εδώ και καιρό υπό εξέταση. Ενώ τα πλαστικά μικροσφαιρίδια έχουν απαγορευτεί σε πολλές χώρες, μελέτες δείχνουν ότι ορισμένες οδοντόκρεμες εξακολουθούν να περιέχουν. Το οδοντικό νήμα, επίσης, είναι συχνά κατασκευασμένο από νάιλον ή τεφλόν, υλικά που δεν είναι βιοδιασπώμενα και μπορούν να απελευθερώσουν ίνες στο περιβάλλον.



