Κήλη και διάσταση κοιλιακού τοιχώματος μετά την εγκυμοσύνη – Πώς αντιμετωπίζονται



Η κήλη και η διάσταση του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος, αποτελούν ιδιαίτερα συχνή πάθηση, τόσο για το γενικό πληθυσμό, όσο και για τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, καθώς η εγκυμοσύνη λογίζεται ως βασικός παράγοντας κινδύνου για τη δημιουργία κήλης. Οι εν λόγω παθήσεις μπορεί να δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα του ασθενή ή να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του, έχοντας έτσι αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως και με τη χρήση των κατάλληλων θεραπευτικών μεθόδων.

Συμπτώματα και διάγνωση

Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ πραγματικής κήλης και διάστασης των ορθών κοιλιακών μυών (χαλάρωσης του κοιλιακού τοιχώματος) είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ορθή αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς. Στην περίπτωση της διάστασης, δεν παρατηρείται ανατομικό χάσμα στο κοιλιακό τοίχωμα, αλλά λέπτυνση του τοιχώματος και απομάκρυνση των δύο ορθών κοιλιακών μυών, φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται συχνά κατά την κύηση.



