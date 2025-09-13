Καταστροφικό το κλείσιμο σχολείων στη διάρκεια της πανδημίας – Έρευνα αποκαλύπτει
YGEIAMOU.GR
Εμβολιασμός Πανδημία Σχολεία

Καταστροφικό το κλείσιμο σχολείων στη διάρκεια της πανδημίας – Έρευνα αποκαλύπτει

Το κλείσιμο των σχολείων στις ΗΠΑ στις διάρκεια της πανδημίας υπολογίζεται ότι απέτρεψε περίπου 77.200 θανάτους και μείωσε τα ποσοστά μετάδοσης κατά 8,2%, αλλά δημιούργησε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια μελλοντικών οικονομικών απωλειών

Καταστροφικό το κλείσιμο σχολείων στη διάρκεια της πανδημίας – Έρευνα αποκαλύπτει
ygeiamou.gr team


Το κλείσιμο των σχολείων στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 είχε τεράστιο μακροπρόθεσμο κόστος, ενώ αντίθετα άλλα μέτρα, όπως η χρήση μάσκας, είχαν καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία με μικρότερο κόστος. Αυτό διαπιστώνει έρευνα με επικεφαλής το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το Κέντρο Δημογραφικής Επιστήμης Leverhulme, που δημοσιεύθηκε στο BMC Global and Public Health.

Οι ερευνητές ανέλυσαν έντεκα διαφορετικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ το 2020, πριν γίνουν διαθέσιμα τα εμβόλια, συνδυάζοντας τη μοντελοποίηση ασθενειών με την οικονομική ανάλυση για να υπολογίσουν τόσο τα οφέλη για την υγεία όσο και το κόστος για την κοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πριν από τον εμβολιασμό, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βασίστηκαν εξ ολοκλήρου σε μη φαρμακευτικά μέτρα, όπως οι υποχρεωτικές μάσκες, η κοινωνική αποστασιοποίηση, οι εξετάσεις, η ιχνηλάτηση επαφών και το κλείσιμο εγκαταστάσεων για τον έλεγχο του ιού.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης