Καταστροφικό το κλείσιμο σχολείων στη διάρκεια της πανδημίας – Έρευνα αποκαλύπτει



Το κλείσιμο των σχολείων στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 είχε τεράστιο μακροπρόθεσμο κόστος, ενώ αντίθετα άλλα μέτρα, όπως η χρήση μάσκας, είχαν καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία με μικρότερο κόστος. Αυτό διαπιστώνει έρευνα με επικεφαλής το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το Κέντρο Δημογραφικής Επιστήμης Leverhulme, που δημοσιεύθηκε στο BMC Global and Public Health.

Οι ερευνητές ανέλυσαν έντεκα διαφορετικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ το 2020, πριν γίνουν διαθέσιμα τα εμβόλια, συνδυάζοντας τη μοντελοποίηση ασθενειών με την οικονομική ανάλυση για να υπολογίσουν τόσο τα οφέλη για την υγεία όσο και το κόστος για την κοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πριν από τον εμβολιασμό, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βασίστηκαν εξ ολοκλήρου σε μη φαρμακευτικά μέτρα, όπως οι υποχρεωτικές μάσκες, η κοινωνική αποστασιοποίηση, οι εξετάσεις, η ιχνηλάτηση επαφών και το κλείσιμο εγκαταστάσεων για τον έλεγχο του ιού.



