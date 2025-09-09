Μνήμη: Τα πασίγνωστα χάπια που «αναστατώνουν» τις ορμόνες και επηρεάζουν τις αναμνήσεις
Οι πρώτες μελέτες υποδεικνύουν ότι οι μέθοδοι αντισύλληψης μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες ανακαλούν συμβάντα στη μνήμη τους
Εκατομμύρια γυναίκες που χρησιμοποιούν ορμονική αντισύλληψη ίσως διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαταραχών μνήμης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια θυμούνται διαφορετικές λεπτομέρειες από εκείνες με φυσικούς κύκλους, πιθανόν λόγω των αλλαγών στις ορμόνες τους. Αν και αυτά τα ευρήματα είναι πρώιμα, ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω έρευνες σχετικά με την ψυχολογική και γνωστική επίδραση της αντισύλληψης.
Η έρευνα, που διεξήχθη από επιστήμονες του Rice University στο Χιούστον, παρακολούθησε 179 γυναίκες, εκ των οποίων οι μισές λάμβαναν ορμονική αντισύλληψη και οι άλλες μισές είχαν φυσικούς κύκλους. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την ψυχική τους υγεία και την ικανότητά τους να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους, ενώ παρακολουθούσαν θετικές, αρνητικές και ουδέτερες εικόνες, χρησιμοποιώντας στρατηγικές όπως απόσταση, επανα-ερμηνεία ή εμβάπτιση.
