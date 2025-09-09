Τεχνητά μέλη – Ακρωτηριασμοί: Ερευνητές αποκαλύπτουν πώς νιώθουμε τα μέλη – φάντασμα

Ερευνητές αποκαλύπτουν όλα όσα ισχύουν όσον αφορά την αίσθηση των ακρωτηριασμένων μελών του σώματος - Η νέα γνώση αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερα προσθετικά μέλη