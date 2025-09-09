Τεχνητά μέλη – Ακρωτηριασμοί: Ερευνητές αποκαλύπτουν πώς νιώθουμε τα μέλη – φάντασμα
Τεχνητά μέλη – Ακρωτηριασμοί: Ερευνητές αποκαλύπτουν πώς νιώθουμε τα μέλη – φάντασμα

Ερευνητές αποκαλύπτουν όλα όσα ισχύουν όσον αφορά την αίσθηση των ακρωτηριασμένων μελών του σώματος - Η νέα γνώση αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερα προσθετικά μέλη

Τεχνητά μέλη – Ακρωτηριασμοί: Ερευνητές αποκαλύπτουν πώς νιώθουμε τα μέλη – φάντασμα
Νίκη Ψάλτη
Τι σημαίνει ο όρος μέλος – φάντασμα που όλοι έχουμε ακούσει κατά καιρούς; Πρόκειται για την αίσθηση – συχνα επώδυνη – που εξακολουθεί να έχει ένας άνθρωπος που έχει υποστεί ακρωτηριασμό, του «χαμένου» μέλους του σώματός του, π.χ. του χεριού, του ποδιού.

Μέχρι πρότινος οι επιστήμονες πίστευαν ότι όταν ακρωτηριάζεται ένα μέλος του σώματος, τότε αναδιοργανώνεται πλήρως ο λεπτομερής εσωτερικός χάρτης του σώματος που εδράζεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Πίστευαν δηλαδή ότι τη θέση του «χαμένου» χεριού λόγου χάρη, αναλαμβάνει και ελέγχει μια άλλη περιοχή του σώματος.

Νίκη Ψάλτη
