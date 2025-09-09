Η απλή κίνηση των σαμουράι που ενδυναμώνει τα πόδια – Ιδανική για ηλικιωμένους
Μόλις 5 λεπτά την ημέρα αρκούν για να δυναμώσουν τα πόδια των ηλικιωμένων, αρκεί να ακολουθήσουν αυτή την πανάρχαια πρακτική των σαμουράι
Με την πάροδο της ηλικίας, η μυϊκή μας δύναμη μειώνεται σταδιακά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών και απώλειας ανεξαρτησίας. Παρότι η ενδυνάμωση των μυών μπορεί να βοηθήσει στην αντιστάθμιση της μυϊκής αδυναμίας, είναι δύσκολο να διατηρηθεί μια τακτική ρουτίνα άσκησης με βάρη στο γυμναστήριο, ειδικά για τους ηλικιωμένους. Ποιες είναι όμως οι πιο απλές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν καθημερινά;
Σύμφωνα με τους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Tohoku και την έρευνά τους που δημοσιεύτηκε στο Tohoku Journal of Experimental Medicine, υπάρχει μια απλή κίνηση που δεν απαιτεί εξοπλισμό, διαρκεί μόνο πέντε λεπτά την ημέρα και έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη δύναμη του κάτω μέρους του σώματος. Η συγκεκριμένη άσκηση δεν είναι νέα: πρόκειται για μια αρχαία πρακτική και καθημερινή εθιμοτυπία των σαμουράι, το Rei-ho.
