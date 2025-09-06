Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων
Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων
«Το νέο ο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες» επανέλαβε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας πως οι μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Υγεία θα συνεχιστούν
Στη Δημόσια Υγεία που αποτελεί «το δεύτερο τοπίο που απαιτεί κάποιους είδους συνεννόηση» αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ, τονίζοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν αναβαθμίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ενώ έκανε γνωστό, ότι στο Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων θα κατευθυνθούν 50 εκατομμύρια ευρώ.
Παρουσιάζοντας την σημερινή εικόνα είπε πως «με πόρους στο ταμείο Ανάκαμψης ανακαινίζονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας που ήταν παρακμιακά». Παράλληλα, μίλησε για το «βραχιολάκι» στις εφημερίες που, όπως είπε «έριξε τον χρόνο αναμονής», αλλά και για τη δυνατότητα οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού με γιατρό μέσω του my Health App.
