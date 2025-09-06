ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του ΟΑΚΑ

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων
YGEIAMOU.GR
Βραχιολάκι ΔΕΘ ΕΣΥ Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων

«Το νέο ο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες» επανέλαβε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας πως οι μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Υγεία θα συνεχιστούν

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων
Κλέλια Γιαρίμογλου

Στη Δημόσια Υγεία που αποτελεί «το δεύτερο τοπίο που απαιτεί κάποιους είδους συνεννόηση» αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ, τονίζοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν αναβαθμίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ενώ έκανε γνωστό, ότι στο Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων θα κατευθυνθούν 50 εκατομμύρια ευρώ.

Παρουσιάζοντας την σημερινή εικόνα είπε πως «με πόρους στο ταμείο Ανάκαμψης ανακαινίζονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας που ήταν παρακμιακά». Παράλληλα, μίλησε για το «βραχιολάκι» στις εφημερίες που, όπως είπε «έριξε τον χρόνο αναμονής», αλλά και για τη δυνατότητα οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού με γιατρό μέσω του my Health App.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης