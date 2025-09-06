ΔΕΘ: «Το ΕΣΥ άλλαξε – Προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας η πάταξη της παραπληροφόρησης και η Τεχνητή Νοημοσύνη»
Στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στα θέματα που αφορούν στην Υγεία αναφέρθηκαν από το περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός, Ειρήνη Αγαπηδάκη
Τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) που έχει επιφέρει η πολτική της κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας υπερασπίστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκδήλωση των εγκαινίων του περιπτέρου του υπουργείου στην 89η ΔΕΘ.
Όπως σημείωσε στις εφημερίες ο χρόνος αναμονής είναι πλέον λιγότερος, ενώ για πρώτη φορά οι ασθενείς έχουν δικαιώματα μέσα στα νοσοκομεία.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες κλινικές και υποδομές, στα νέα Κέντρα Υγείας και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. «Και όλα όσα κάναμε πιστοποιούν το σύνθημα που επιλέξαμε φέτος στη ΔΕΘ. Το ΕΣΥ άλλαξε και έγινε καλύτερο. Χάρη στις προσπάθειες όλων μας».
