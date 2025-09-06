Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας στα «βασικά» του ΠΟΥ – Ποια άλλα περιλαμβάνει η λίστα

Τους επικαιροποιημένους καταλόγους Υποδειγματικών Βασικών Φαρμάκων (EML) και των Βασικών Φαρμάκων για παιδιά (EMLc) δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προσθέτοντας νέες θεραπείες για διάφορους τύπους καρκίνου, καθώς και για τον διαβήτη με συναφείς συννοσηρότητες όπως είναι η παχυσαρκία. Φάρμακα για την κυστική ίνωση, την ψωρίαση, την αιμορροφιλία και διαταραχές του αίματος περιλαμβάνονται, επίσης, στις νέες προσθήκες.

150 χώρες και αποτελούν τη βάση για τις δημόσιες προμήθειες, την τροφοδοσία φαρμάκων, καθώς και για τα ασφαλιστικά και τα συστήματα αποζημίωσης.



