Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας στα «βασικά» του ΠΟΥ – Ποια άλλα περιλαμβάνει η λίστα
Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας στα «βασικά» του ΠΟΥ – Ποια άλλα περιλαμβάνει η λίστα

Την αναθεωρημένη λίστα με τα σκευάσματα που θεωρούνται «βασικά» για προμήθειες των χωρών και αποζημίωση από τα συστήματα υγείας ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

ygeiamou.gr team

Τους επικαιροποιημένους καταλόγους Υποδειγματικών Βασικών Φαρμάκων (EML) και των Βασικών Φαρμάκων για παιδιά (EMLc) δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προσθέτοντας νέες θεραπείες για διάφορους τύπους καρκίνου, καθώς και για τον διαβήτη με συναφείς συννοσηρότητες όπως είναι η παχυσαρκία. Φάρμακα για την κυστική ίνωση, την ψωρίαση, την αιμορροφιλία και διαταραχές του αίματος περιλαμβάνονται, επίσης, στις νέες προσθήκες.

Οι κατάλογοι EML και EMLc του ΠΟΥ περιλαμβάνουν φάρμακα που καλύπτουν τις προτεραιότητες υγείας του πληθυσμού. Έχουν υιοθετηθεί σε περισσότερες από 150 χώρες και αποτελούν τη βάση για τις δημόσιες προμήθειες, την τροφοδοσία φαρμάκων, καθώς και για τα ασφαλιστικά και τα συστήματα αποζημίωσης.

ygeiamou.gr team
