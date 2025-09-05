Προσοχή για ύποπτα mail δήθεν από τον ΕΟΠΥΥ – Πώς θα καταλάβετε την απάτη



Ακόμη μια προειδοποιητική ανακοίνωση εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) εφιστώντας την προσοχή των ασφαλισμένων του για προσπάθεια εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα email που λαμβάνουν πολίτες εμφανίζονται ως υποτιθέμενες επίσημες ειδοποιήσεις από τον ΕΟΠΥΥ για «επιστροφή χρημάτων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, τα εν λόγω email φέρουν τίτλους όπως «Επιστροφή €XXX,XX (Αρ. Αναφ.: EOPYY-REF-XXXX-XXXXXX)» και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων λόγω «σφάλματος στους υπολογισμούς των εισφορών». «Στόχος τους είναι να σας παροτρύνουν να πατήσετε έναν σύνδεσμο για «επιβεβαίωση στοιχείων», ο οποίος στην πραγματικότητα οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην κλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων», σημειώνει ο Οργανισμός.



