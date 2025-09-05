Προσοχή για ύποπτα mail δήθεν από τον ΕΟΠΥΥ – Πώς θα καταλάβετε την απάτη
YGEIAMOU.GR
ΕΟΠΥΥ Απάτη Phising

Προσοχή για ύποπτα mail δήθεν από τον ΕΟΠΥΥ – Πώς θα καταλάβετε την απάτη

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ως στόχο να υποκλέψουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών αποστέλλονται σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Προσοχή για ύποπτα mail δήθεν από τον ΕΟΠΥΥ – Πώς θα καταλάβετε την απάτη
ygeiamou.gr team


Ακόμη μια προειδοποιητική ανακοίνωση εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) εφιστώντας την προσοχή των ασφαλισμένων του για προσπάθεια εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα email που λαμβάνουν πολίτες εμφανίζονται ως υποτιθέμενες επίσημες ειδοποιήσεις από τον ΕΟΠΥΥ για «επιστροφή χρημάτων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, τα εν λόγω email φέρουν τίτλους όπως «Επιστροφή €XXX,XX (Αρ. Αναφ.: EOPYY-REF-XXXX-XXXXXX)» και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων λόγω «σφάλματος στους υπολογισμούς των εισφορών». «Στόχος τους είναι να σας παροτρύνουν να πατήσετε έναν σύνδεσμο για «επιβεβαίωση στοιχείων», ο οποίος στην πραγματικότητα οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην κλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων», σημειώνει ο Οργανισμός.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης