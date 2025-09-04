Κορωνοϊός: Γιατί δεν εμβολιαζόμαστε πια; Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, CEO του ΕΟΔΥ απαντά

Παρά την εμπειρία της πρόσφατηςκαι την καθοριστική συμβολή των εμβολίων στη μείωση σοβαρών νοσήσεων, η συμμετοχή των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων στον επικαιροποιημένο εμβολιασμό παραμένει σήμερα. Σταπράγματι δεν βλέπουμε πλέον θεαματικές επιπτώσεις από εξάρσεις λοιμώξεων από τον ιό και οι «σκληροί δείκτες» (εισαγωγές στα νοσοκομεία ή τις ΜΕΘ και θάνατοι) είναι χαμηλοί. Η εικόνα αυτή αντανακλά την υψηλή πληθυσμιακή ανοσία αλλά και την καλύτερη φροντίδα εκτός νοσοκομείου με την ειδική φαρμακευτική αγωγή. Όμως είναι εύθραυστη, ιδίως όταν η προστασία μειώνεται με τον χρόνο και νέες παραλλαγές του ιού μπορούν να αλλάξουν γρήγορα τη δυναμική.

Γιατί λοιπόν παραμένει χαμηλή η κάλυψη; Πρώτον, η «κόπωση πανδημίας» τρέφει τον εφησυχασμό: πολλοί θεωρούν πλέον την Covid-19 «ένα απλό κρυολόγημα», αγνοώντας ότι η ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα αυξάνουν δυσανάλογα τον κίνδυνο. Δεύτερον, η παραπληροφόρηση διαβρώνει την εμπιστοσύνη. Τρίτον, πρακτικά εμπόδια (μετακίνηση, ωράρια, ραντεβού) δυσκολεύουν την πρόσβαση. Και, κρίσιμα, η αντίληψη κινδύνου (risk perception) έχει υποχωρήσει: η «ήρεμη» νοσοκομειακή εικόνα και η εξοικείωση με τον ιό οδηγούν πολλούς —ακόμη και υψηλού κινδύνου— να υποτιμούν τον προσωπικό τους κίνδυνο και να αναβάλλουν την αναμνηστική δόση.