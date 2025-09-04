Κορωνοϊός: Γιατί δεν εμβολιαζόμαστε πια; Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, CEO του ΕΟΔΥ απαντά
Για ποιους 3 λόγους ηλικιωμένοι και ευπαθείς δεν ανανεώνουν τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού - Η απειλή, όμως, παραμένει σιωπηλή
* Γράφει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Ειδικός Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Αντιπτέραρχος ε.α, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
Γιατί λοιπόν παραμένει χαμηλή η κάλυψη; Πρώτον, η «κόπωση πανδημίας» τρέφει τον εφησυχασμό: πολλοί θεωρούν πλέον την Covid-19 «ένα απλό κρυολόγημα», αγνοώντας ότι η ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα αυξάνουν δυσανάλογα τον κίνδυνο. Δεύτερον, η παραπληροφόρηση διαβρώνει την εμπιστοσύνη. Τρίτον, πρακτικά εμπόδια (μετακίνηση, ωράρια, ραντεβού) δυσκολεύουν την πρόσβαση. Και, κρίσιμα, η αντίληψη κινδύνου (risk perception) έχει υποχωρήσει: η «ήρεμη» νοσοκομειακή εικόνα και η εξοικείωση με τον ιό οδηγούν πολλούς —ακόμη και υψηλού κινδύνου— να υποτιμούν τον προσωπικό τους κίνδυνο και να αναβάλλουν την αναμνηστική δόση.
