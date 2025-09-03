Τεστ με μπατονέτα ανιχνεύει μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδίου θανάτου σε νέους – Η Ελληνίδα ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou
Τεστ με μπατονέτα ανιχνεύει μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδίου θανάτου σε νέους – Η Ελληνίδα ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou
Μια απλή μπατονέτα στο μάγουλο μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ανίχνευσης μιας επικίνδυνης κληρονομικής καρδιακής νόσου - Η κυρία Αγγελική Ασημάκη, αν. Καθηγήτρια Αιφνιδίου θανάτου, που προΐσταται της έρευνας στη Μεγάλη Βρετανία, εξηγεί
*Γράφει η κυρία Αγγελική Ασημάκη, αν. Καθηγήτρια Αιφνιδίου θανάτου, στο Τμήμα Καρδιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St George’s, στο Λονδίνο.
Η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (ACM) είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή κληρονομική πάθηση της καρδιάς, που επηρεάζει περίπου 1 στους 2.000 ανθρώπους. Αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδίου θανάτου σε νέους κάτω των 35 ετών και, παρά τη συστηματική μελέτη της τις τελευταίες δεκαετίες, η διάγνωσή της παραμένει δύσκολη και συχνά καθυστερημένη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (ACM) είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή κληρονομική πάθηση της καρδιάς, που επηρεάζει περίπου 1 στους 2.000 ανθρώπους. Αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδίου θανάτου σε νέους κάτω των 35 ετών και, παρά τη συστηματική μελέτη της τις τελευταίες δεκαετίες, η διάγνωσή της παραμένει δύσκολη και συχνά καθυστερημένη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα