Τεστ με μπατονέτα ανιχνεύει μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδίου θανάτου σε νέους – Η Ελληνίδα ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou

Μια απλή μπατονέτα στο μάγουλο μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ανίχνευσης μιας επικίνδυνης κληρονομικής καρδιακής νόσου - Η κυρία Αγγελική Ασημάκη, αν. Καθηγήτρια Αιφνιδίου θανάτου, που προΐσταται της έρευνας στη Μεγάλη Βρετανία, εξηγεί