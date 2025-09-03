Τεστ με μπατονέτα ανιχνεύει μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδίου θανάτου σε νέους – Η Ελληνίδα ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou
YGEIAMOU.GR
Αρρυθμιογονος Μυοκαρδιοπάθεια Εξετάσεις Επίχρισμα Μελέτη Καρδιά Συμπτώματα

Τεστ με μπατονέτα ανιχνεύει μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδίου θανάτου σε νέους – Η Ελληνίδα ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou

Μια απλή μπατονέτα στο μάγουλο μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ανίχνευσης μιας επικίνδυνης κληρονομικής καρδιακής νόσου - Η κυρία Αγγελική Ασημάκη, αν. Καθηγήτρια Αιφνιδίου θανάτου, που προΐσταται της έρευνας στη Μεγάλη Βρετανία, εξηγεί

Τεστ με μπατονέτα ανιχνεύει μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδίου θανάτου σε νέους – Η Ελληνίδα ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Αγγελική Ασημάκη, αν. Καθηγήτρια Αιφνιδίου θανάτου, στο Τμήμα Καρδιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St George’s, στο Λονδίνο.

Η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (ACM) είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή κληρονομική πάθηση της καρδιάς, που επηρεάζει περίπου 1 στους 2.000 ανθρώπους. Αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδίου θανάτου σε νέους κάτω των 35 ετών και, παρά τη συστηματική μελέτη της τις τελευταίες δεκαετίες, η διάγνωσή της παραμένει δύσκολη και συχνά καθυστερημένη.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης