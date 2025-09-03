5 Κορυφαίοι Έλληνες καθηγητές αποκαλύπτουν τους μεγαλύτερους εχθρούς της υγείας μας

Τα συστήματα υγείας βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, των χρόνιων ασθενειών και των οικονομικών περιορισμών, ενώ έχουν επιβαρυνθεί παραπάνω από προκλήσεις όπως η πανδημία του κορωνοϊού και η κλιματική αλλαγή. Στην Ελλάδα, αυτές οι πιέσεις συνδυάστηκαν τα τελευταία 15 χρόνια, αποκαλύπτοντας διαρθρωτικές αδυναμίες και δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας. Παρά τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις που στόχευαν στη χρηματοδότηση, την παροχή υπηρεσιών και τη Δημόσια Υγεία, οι επίμονες διαρθρωτικές αδυναμίες, ο ανεπαρκής σχεδιασμός έχουν υπονομεύσει την πρόοδο.

Σε μελέτη τους που δημοσιεύεται στο «The Lancet» οι Καθηγητές Ηλ. Κυριόπουλος, Κ. Αθανασάκης, Σ. Τσόλη, Ηλ. Μόσιαλος και Ειρ. Παπανικόλα, καταγράφουν τις προκλήσεις του ελληνικού συστήματος Υγείας.



Όπως αναφέρεται στη μελέτη, ο πληθυσμός της Ελλάδας γηράσκει με ταχείς ρυθμούς και ταυτόχρονα μειώνεται η γονιμότητα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κατατάσσεται μεταξύ των πιο «γηρασμένων» πληθυσμών στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως το 2050, περισσότερο από το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών, με σχεδόν το 13% να είναι άνω των 80 ετών. Ως αποτέλεσμα, οι αυτοαναφερόμενες χρόνιες ασθένειες έχουν αυξηθεί. Συγκεκριμένα, το 59,0% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, το 72,8% των ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω, και το 85,3% των ατόμων ηλικίας 85 ετών και άνω αναφέρουν χρόνιες παθήσεις ή προβλήματα υγείας. Η Ελλάδα καταγράφει επίσης από τα υψηλότερα ποσοστά πολυνοσηρότητας στην ΕΕ, που επηρεάζουν πάνω από τους μισούς άνω των 65 ετών, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου στο 44%.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr