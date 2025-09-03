Διαβήτης: Η πιπεράτη φυσική θεραπεία που ρίχνει το σάκχαρο βρίσκεται στην κουζίνα
Ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι ένα κοινό υλικό της κουζίνας μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό φυσικό «όπλο» κατά του διαβήτη
Από την πρωινή ναυτία έως την αρθρίτιδα, το τζίντζερ ή πιπερόριζα (Zingiber officinale), χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την αντιμετώπιση ποικίλων παθήσεων, χάρη στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Τώρα, όμως, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα συμπληρώματα αυτού του συστατικού της κουζίνας μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση του διαβήτη τύπου 2, μειώνοντας σημαντικά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και περιορίζοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, νεφρικής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού επεισοδίου.
Ο διαβήτης, που συχνά αποκαλείται «σιωπηλός δολοφόνος», αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη απειλή. Παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η παχυσαρκία, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης, γεγονός που εξηγεί και την εντυπωσιακή αύξηση των περιστατικών.
