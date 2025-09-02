Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κουνούπια τσιμπούν σε 36 δήμους της χώρας – Δείτε σε ποιους



Στους 36 ανέρχονται οι δήμοι που καταγράφουν περιστατικά λοίμωξης ιού του Δυτικού Νείλου ή που κινδυνεύουν λόγω εγγύτητας με άλλες περιοχές και επιδημιολογικών δεδομένων να αποκτήσουν σύντομα. Στη νεότερη λίστα του ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) καταγράφει τις επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου περιοχές της χώρας, με 19 δήμους να συγκεντρώνονται στην Αττική. Υπενθυμίζεται ότι εφέτος το Λεκανοπέδιο έχει ένα «βαρύ» φορτίο από τον ιό, γεγονός που έχει εντείνει την επιστημονική ανησυχία μιας και πρόκειται για την περιφέρεια με την υψηλότερη συγκέντρωση πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, έως και τις 27 Αυγούστου καταγράφηκαν στη χώρα μας συνολικά 60 περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς και τρεις θάνατοι. Τα 51 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και όλοι οι ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Οι τρεις ασθενείς που κατέληξαν μετά τη λοίμωξη με τον ιό είχαν ηλικία άνω των 78 ετών.





