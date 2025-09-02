Αυτισμός: Προσφέρουν λύση οι εναλλακτικές θεραπείες; Οι επιστήμονες απαντούν
YGEIAMOU.GR
Αυτισμός Εναλλακτικές Θεραπείες Έρευνα Θεραπείες Κίνδυνος Μελέτη Φάρμακα

Αυτισμός: Προσφέρουν λύση οι εναλλακτικές θεραπείες; Οι επιστήμονες απαντούν

Μία εκτενής μελέτη επισημαίνει τα κενά σε έρευνες σχετικά με συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες για το φάσμα του αυτισμού

Αυτισμός: Προσφέρουν λύση οι εναλλακτικές θεραπείες; Οι επιστήμονες απαντούν
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες για τον αυτισμό συνοδεύεται από σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους. Μία πρόσφατη μεγάλη μελέτη, που συνδύασε δεδομένα από 248 μετα-αναλύσεις και περισσότερους από 200 κλινικούς ελέγχους με πάνω από 10.000 συμμετέχοντες, εξετάζει 19 διαφορετικές θεραπείες, όπως η θεραπεία με ζώα, ο βελονισμός, τα φυτικά συμπληρώματα, η μουσικοθεραπεία, οι προβιοτικοί οργανισμοί και η λήψη βιταμίνης D.

Πρόκειται για μία μελέτη από τα Πανεπιστήμια Paris Nanterre, Paris Cité και Southampton που δημοσιεύτηκε στο Nature Human Behaviour, με τους συγγραφείς να επισημαίνουν τα κενά στην επιστημονική τεκμηρίωση, θέτοντας προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης