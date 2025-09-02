Αυτισμός: Προσφέρουν λύση οι εναλλακτικές θεραπείες; Οι επιστήμονες απαντούν
Μία εκτενής μελέτη επισημαίνει τα κενά σε έρευνες σχετικά με συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες για το φάσμα του αυτισμού
Η αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες για τον αυτισμό συνοδεύεται από σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους. Μία πρόσφατη μεγάλη μελέτη, που συνδύασε δεδομένα από 248 μετα-αναλύσεις και περισσότερους από 200 κλινικούς ελέγχους με πάνω από 10.000 συμμετέχοντες, εξετάζει 19 διαφορετικές θεραπείες, όπως η θεραπεία με ζώα, ο βελονισμός, τα φυτικά συμπληρώματα, η μουσικοθεραπεία, οι προβιοτικοί οργανισμοί και η λήψη βιταμίνης D.
Πρόκειται για μία μελέτη από τα Πανεπιστήμια Paris Nanterre, Paris Cité και Southampton που δημοσιεύτηκε στο Nature Human Behaviour, με τους συγγραφείς να επισημαίνουν τα κενά στην επιστημονική τεκμηρίωση, θέτοντας προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα.
